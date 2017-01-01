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Співаковський: Змушений звернутися до влади міста з вимогою завершити будівництво майданчика
Ще минулого року за моїм депутатським зверненням на будівництво спортивного майданчика ЗОШ № 18 у Херсоні з держбюджету було виділено 577 тис.гривень (як субвенція на соціально-економічний розвиток регіону). Про це на власній ФБ- сторінці написав народний депутат України Олександр Співаковський.

Співаковський: Змушений звернутися до влади міста з вимогою завершити будівництво майданчика

Для завершення проекту та введення об’єкту в експлуатацію Херсонська міська рада мала дофінансувати це будівництво, виділивши трохи менше половини його вартості, а саме - 455 тис.гривень.

Кошти з державного бюджету надійшли вчасно і були освоєні. Фундамент майбутнього спортмайданчика закладений. Однак на тому його будівництво припинилося, оскільки місто свої обіцянки виконало лише частково. А на початку року залишки коштів у розмірі 150 тис.гривень, які мали б піти на завершення будівництва спортмайданчика, були чомусь перерозподілені на інші статті видатків. Проблеми ЖКГ та комунальних підприємств виявилися тією сорочкою, яка ближче до тіла, ніж здоров’я і розвиток херсонських школярів.

Якби міська рада дотрималася свого слова і дофінансувала будівництво шкільного спортмайданчика, учні ЗОШ № 18 вже цієї весни ганяли б там м’яча. Наразі ж зведений за рахунок держбюджету фундамент заростає бур’янами...

Виходить так, що Уряд, незважаючи на воєнні дії на сході, зміг віднайти у казні кошти для наших дітей. А ми що ж? У наш час не можна так розпорошувати державні кошти. Це як мінімум безгосподарність. Тому змушений звернутися до влади міста з наполегливою вимогою виконати нарешті свою частину домовленостей і завершити будівництво майданчика.






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