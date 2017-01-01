Вчора начальник ГУ ДФС у Херсонській області Ігор Клим під час участі у засіданні колегії обласної державної адміністрації, яка відбулася в актовій залі ПАТ «Херсонська ТЕЦ», детально розповів головам райдержадміністрацій та територіальних громад про додаткові резерви та низку проблемних питань в упорядкуванні земельних відносин на Херсонщині.
У форматі слайдової презентації начальник фіскального відомства проаналізував структуру земель сільськогосподарського призначення за напрямками її використання суб’єктами за 2016 рік. Так, в Херсонській області обліковується 544 тис. земельних ділянок, загальна площа яких становить 998 тис.га., та які перебувають у власності фізичних осіб (із урахуванням ділянок, наданих в оренду та інше).
Кількість земельних ділянок площею більше 2 га по області у власності фізичних осіб складає 118,6 тис. ділянок, загальна площа яких становить 834,4 тис.га, з яких: сільгоспвиробники орендують 42,9 тис. ділянок загальною площею 285,5 тис.га., «одноосібники» подали 29,6 тис. податкових декларацій за земельні ділянки площею 153,3 тис.га. Ще 46,1 тис. земельних ділянок фізичних осіб, загальною площею 395,6 тис.га, не задіяні в оподаткуванні.
Розрахунковий резерв від надходження податку на доходи фізичних осіб складає 75 млн.грн., у т.ч. місцеві бюджети області втрачають 56,3 млн.гривень. Дохід на одну декларацію зріс з 2400 грн. до 3200 грн. або на 33%, а сума самостійного задекларованого податку зросла на 7 млн.грн. або 67% та склала 17,3 млн.гривень.
Для підвищення додаткових надходжень місцевих громад нашої області було запропоновано встановлення мінімальної суми річного доходу, отриманого від обробітку 1га земельної ділянки (паю), в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
Серед проблемних питань були озвучені питання оновлення нормативної грошової оцінки у м.Херсоні, використання неоформлених земельних ділянок, індивідуальної роботи з суб’єктами, які не вказали дані щодо правовстановлюючих документів на земельні ділянки, та мають податковий борг з плати за землю.
Підсумовуючи результати проведеної роботи, очільник відомства Ігор Клим вкотре зазначив, що тільки спільний контроль за відповідністю обсягів реалізованої сільськогосподарської продукції наявній площі земельних ділянок, яка знаходиться у використанні, та достовірність декларування власних доходів аграріями області, стануть вагомими джерелами резервів для наповнення місцевих бюджетів Херсонщини.
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