Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Куприй в Херсоне


Куприй в Херсоне
Виталий Богданов

Народный депутат Украины В. Куприй в Херсоне

Далі


Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Про «земельні» резерви бюджетів місцевих громад Херсонщини
Вчора начальник ГУ ДФС у Херсонській області Ігор Клим під час участі у засіданні колегії обласної державної адміністрації, яка відбулася в актовій залі ПАТ «Херсонська ТЕЦ», детально розповів головам райдержадміністрацій та територіальних громад про додаткові резерви та низку проблемних питань в упорядкуванні земельних відносин на Херсонщині.

Про «земельні» резерви бюджетів місцевих громад Херсонщини

У форматі слайдової презентації начальник фіскального відомства проаналізував структуру земель сільськогосподарського призначення за напрямками її використання суб’єктами за 2016 рік. Так, в Херсонській області обліковується 544 тис. земельних ділянок, загальна площа яких становить 998 тис.га., та які перебувають у власності фізичних осіб (із урахуванням ділянок, наданих в оренду та інше).

Кількість земельних ділянок площею більше 2 га по області у власності фізичних осіб складає 118,6 тис. ділянок, загальна площа яких становить 834,4 тис.га, з яких: сільгоспвиробники орендують 42,9 тис. ділянок загальною площею 285,5 тис.га., «одноосібники» подали 29,6 тис. податкових декларацій за земельні ділянки площею 153,3 тис.га. Ще 46,1 тис. земельних ділянок фізичних осіб, загальною площею 395,6 тис.га, не задіяні в оподаткуванні.

Розрахунковий резерв від надходження податку на доходи фізичних осіб складає 75 млн.грн., у т.ч. місцеві бюджети області втрачають 56,3 млн.гривень. Дохід на одну декларацію зріс з 2400 грн. до 3200 грн. або на 33%, а сума самостійного задекларованого податку зросла на 7 млн.грн. або 67% та склала 17,3 млн.гривень.

Для підвищення додаткових надходжень місцевих громад нашої області було запропоновано встановлення мінімальної суми річного доходу, отриманого від обробітку 1га земельної ділянки (паю), в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Серед проблемних питань були озвучені питання оновлення нормативної грошової оцінки у м.Херсоні, використання неоформлених земельних ділянок, індивідуальної роботи з суб’єктами, які не вказали дані щодо правовстановлюючих документів на земельні ділянки, та мають податковий борг з плати за землю.

Підсумовуючи результати проведеної роботи, очільник відомства Ігор Клим вкотре зазначив, що тільки спільний контроль за відповідністю обсягів реалізованої сільськогосподарської продукції наявній площі земельних ділянок, яка знаходиться у використанні, та достовірність декларування власних доходів аграріями області, стануть вагомими джерелами резервів для наповнення місцевих бюджетів Херсонщини.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 07:26   ::  Посмотрели: 44  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"


Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее


Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно: Ми плануємо не тільки зберегти заклади освіти, а й відновити роботу дитячого садочка у Червоноблагодатненській громаді


Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

Подробнее


Сергій Дяченко: Музеї – це загублені світи з величезною базою ресурсу для цікавого навчання


Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"