За дорученням голови облдержадміністрації керівництво районів мають сприяти започаткуванню та проведенню нових тематичних подій у сфері туризму.
Окрім цього тримати на контролі діяльність суб’єктів туристичної діяльності стосовно законності їх підприємницької діяльності, легалізації доходів та найманої праці. А також розподіляти туристичний збір першочергово на розбудову туристичної інфраструктури.
Про це і під час наради з головами районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад та міськими головами міст обласного значення зазначив заступник голови облдержадміністрації Євген Рищук та анонсувавши туристично привабливі заходи на найближчий час.
«Для популяризації туризму на Херсонщині сьогодні зроблено дуже багато. Залишається продовжити ефективну промоцію під час сезону і на гідному рівні забезпечити умови для безпечного і комфортного відпочинку туристів», - наголосив Євген Рищук.
Щодо започаткування туристичних заходів вже працює Олешківський район і запрошує на фестиваль полуниці та 3 червня на на свято сім'ї, спорту, музики, смачної їжі та активного відпочинку Олешшя Green Day.
Найближчим часом в області відбудеться Міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії», Таврійський туристичний конгрес та Фестиваль туристичної журналістики України.
Нагадаємо, офіційне відкриття туристичного сезону Херсонщині відбулось на території Кам'янської Січі 1 травня і за цей час відбулось ще декілька цікавих туристичних подій: 24-й чемпіонат авторалі «Чумацький шлях», Всеукраїнський національний дитячий фестиваль «Джаз над морем» в м. Скадовську та функціонування у м. Херсон фан-зони«Євробачення-2017».
Найактивніше участь у туристичних заходах травня взяв Бериславський, Олешківський, Скадовський та Голопристанський район, місто Херсон та Нова Каховка.
Не нравится: 0, нравится: 0.