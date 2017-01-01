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Дмитро Бутрій: Думка громадськості важлива для розбудови демократичного європейського суспільства
Про це зауважив в. о. першого заступника голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій в ході проведення координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при ОДА.

Дмитро Бутрій: Думка громадськості важлива для розбудови демократичного європейського суспільства

Ведучи мову про виконання заходів обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства, Дмитро Бутрій зазначив:

«Якщо ми прагнемо будувати демократичне європейське суспільство, то потрібно рахуватися з думкою громадськості».

Члени координаційної ради прийшли до спільного рішення про необхідність проведення аналізу рівня розвиненості громадянського суспільства на території всієї області й, особливо, у сільській місцевості. Адже, як зазначила директор Департаменту внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації Ольга Савенко, потрібно чітко розуміти, які громадські організації здійснюють свою діяльність в районах Херсонщини й реально зможуть надавати послуги населенню.

Саме з цією метою радою буде створена робоча група, яка займатиметься визначенням основних напрямків аналізу рівня громадянського суспільства, за якими буде здійснено замовлення на проведення соціологічного дослідження серед населення Херсонської області.

Дмитро Бутрій також акцентував увагу на важливості проведення даного дослідження у розрізі процесу децентралізації на Херсонщині й утворення об’єднаних територіальних громад, адже з утворенням нових територіальних одиниць змінюється процес управління ними, а значить, повинне змінитися й сприйняття населення до реформування, спрямованого на новий шлях розвитку соціально-економічного життя й інфраструктури.





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