За чотири місяці 2017 року до місцевих скарбниць Херсонщини надійшло 984,2 млн.грн. податків. Це на 35,6 відс. або 258,3 млн.грн. більше аналогічного періоду минулого року. Тільки у квітні п.р. бюджети місцевих громад нашої області отримали 262,0 млн. гривень.
Понад 60,0 відс. – а це 596,3 млн.грн. склали надходження податку на доходи фізичних осіб, який залишається основним бюджетоформуючим податковим платежем у структурі місцевих бюджетів. Ще 122,9 млн.грн. плати за землю надійшло від суб’єктів господарювання різних форм власності.
За умови спільної дієвої співпраці з представниками органів місцевого самоврядування Херсонщини щодо повної легалізації ринку праці, офіційної державної реєстрації підприємницької діяльності усіма без винятку представниками бізнес-спільноти області, доходи громад лише зростатимуть та якісно впливатимуть на соціально - економічний добробут мешканців нашої області.
Не нравится: 0, нравится: 0.