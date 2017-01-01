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Херсонщина: місцеві бюджети отримали майже один мільярд гривень податків
За чотири місяці 2017 року до місцевих скарбниць Херсонщини надійшло 984,2 млн.грн. податків. Це на 35,6 відс. або 258,3 млн.грн. більше аналогічного періоду минулого року. Тільки у квітні п.р. бюджети місцевих громад нашої області отримали 262,0 млн. гривень.

Понад 60,0 відс. – а це 596,3 млн.грн. склали надходження податку на доходи фізичних осіб, який залишається основним бюджетоформуючим податковим платежем у структурі місцевих бюджетів. Ще 122,9 млн.грн. плати за землю надійшло від суб’єктів господарювання різних форм власності.

За умови спільної дієвої співпраці з представниками органів місцевого самоврядування Херсонщини щодо повної легалізації ринку праці, офіційної державної реєстрації підприємницької діяльності усіма без винятку представниками бізнес-спільноти області, доходи громад лише зростатимуть та якісно впливатимуть на соціально - економічний добробут мешканців нашої області.




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