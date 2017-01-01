Освітні заклади міста завжди раді гостям, особливо, якщо це делегації дітей з інших регіонів.
Напередодні Дня пам’яті та примирення і 72 річниці з Дня перемоги над фашистськими загарбниками у Другій світовій війні 06-07 травня 2017 року у трьох загальноосвітніх навчальних закладах закладах Херсонської міської ради: Комишанській школі №26, Антонівській школі № 21 та Степанівській школі № 17 завітала делегація з вісімнадцяти юних фотографів із міста Сєвєродонецька Донецької області.
Хоча це були вихідні дні делегацію дітей і дорослих зустрічали діти- представники учнівського самоврядування, вчителі на чолі з адміністраціями закладів.
Знайомство у кожній школі розпочиналося по-гостинному - пригощанням, під час якого учні та гості розповідали про себе.
Далі відбулися екскурсії: спочатку по території навчальних закладів з відвідуванням шкільних музеїв, потім кожна школа за індивідуальними планами відкрила гостям цікаві історичні куточки Херсонщини. Під час краєзнавчих екскурсій, нові друзі слухали цікаві розповіді своїх однолітків про наш південний край, який захоплює не тільки око, але й душу та серце.
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