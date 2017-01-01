19 травня 2017 року о 10.00 на базі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи (м.Херсон, пр. 200-річчя Херсона, 19) відбудуться фінальні матчі обласних змагань з футболу «Шкіряний м’яч» 2017 року у вікових категоріях U-12 та U-14.
В змаганнях у віковій групі U-14 візьмуть участь гравці 2003 року народження з Нововоронцовського, Нижньосірогозького, Скадовського, Горностаївського районів, Великокопанівської об’єднаної територіальної громади та с. Преображенка Чаплинського району.
У категорії U-12 за перемогу змагатимуться футболісти 2005 року народження з Генічеського, Скадовського, Бериславського районів, міст Каховка, Нова Каховка та Херсон.
За результатами обласних змагань команди – переможці обласного етапу здобудуть право на участь у зональних іграх всеукраїнських змагань «Шкіряний м’яч».
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