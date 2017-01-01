Завдяки злагодженим діям працівників Каховської місцевої прокуратури та Каховського відділу поліції ГУ Нацполіції в області виявлено ряд фактів самовільного зайняття земельних ділянок державної форми власності загальною площею понад 700 га.
Зокрема, на території Коробківської сільської ради Каховського району встановлено факт самовільного зайняття 3 земельних ділянок площею 309 га, в Іванівському районі, на території Трохимівської та Фрунзенської сільських рад, виявлено 3 земельні ділянки загальною площею 289 га та 2 незаконно зайняті ділянки загальною площею 57 га відповідно.
За вказаними вище фактами Каховською місцевою прокуратурою зареєстровано 3 кримінальні провадження за ст. 197-1КК України. Досудове розслідування триває.
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