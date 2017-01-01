У ДП «ДГ «Брилівське
» ІВПіМ НААН введено в експлуатацію дослідно-демонстраційний полігон краплинного зрошення просапних культур загальною площею 3,07 га, у т.ч. – 1,03 га – підґрунтового краплинного зрошення.
Силами наукових співробітників Брилівського дослідного поля полігон обладнано сучасним інструментарієм: інтернет-станціями вологості ґрунту та метеорологічною станцією iMetos, різними типами вологомірів.
Основною метою функціонування полігону є проведення експериментальних досліджень з метою відпрацювання різних технологічних варіантів вирощування просапних культур за краплинного зрошення.
Інвесторами вказаного проекту виступили ДП «ДГ «Брилівське» ІВПіМ НААН, ТОВ «Іррігатор Україна» і ТОВ «Сингента».
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