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Сьогодні відбудеться нагородження переможців конкурсу оголошеного БО «ККСЦ «Куреш»
У Херсоні, 17 травня 2017 р, о 13-00 годині, у рамках заходів по вшануванню пам’яті жертв 73 річниці геноциду кримськотатарського народу, в ККЗ «Ювілейний» відбудеться нагородження переможців конкурсу оголошеного БО «ККСЦ «Куреш»: «На кращі учнівські твори, присвячені історії національно-визвольної боротьби українського та кримськотатарського народу з тоталітарним режимом СРСР, та відлуння історичних паралелей до сьогодення у боротьбі за державний суверенітет та територіальну цілісність України».

Конкурсна комісія визначила переможців:

Перше місце:

Артамонов Сергій Сергійович
Учень 11 класу. Первомайська ЗОШ І-ІІІ ст. Верхньорогачинської райради

Друге місце:

Павленко Кирило Анрійович
Студент 1 курсу. Вище професійне училище №17 м.Генічеська

Третє місце:

Кадирова Ельзара Різаївна,
Учениця 11 класу.
Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст, Генічеського району

Переможці нагороджуються цінними подарунками та грамотами.

За творчий підхід до конкурсу, комісія також відзначає почесними грамотами та цінними подарунками:

1. Ялниз Йолджу, учень 10 класу, м. Сімферопіль, АР Крим, за твір «Заповідник»

2. Романчишина Лідія Анатоліївна. Студентка 5 курсу. Херсонський державний університет, факультет української філології та журналістики

3. Курамшин Владислав Михайлович, учень 10 класу. Брилівська загальноосвітня школа, Олешківський район

Після церемонії нагородження переможців, для студентів та молоді міста будуть показані документальні фільми присвячені жалобній даті.
Вхід вільний.

Організатори запрошують переможців конкурсу для урочистого нагородження.

Конкурс, організований ККСЦ «Куреш», відбувався у рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що адмініструється ГО Центр «Жіночі перспективи» спільно з БО «Фонд громади міста Херсона «Захист» за фінансової підтримки Європейського Союзу», та передбачав подання письмових творів та відбір з них кращих учнівських робіт, присвячених історії національно-визвольної боротьби українського та кримськотатарського народу з тоталітарним режимом СРСР, з поглядом на сьогодення, у боротьбі за державний суверенітет та територіальну цілісність України.




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