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В поточному році на Херсонщині понад 9 тисяч громадян документовано сучасними ID-картками
З початку року понад 9 тисяч осіб на Херсонщині стали власниками паспорта громадянина України у формі картки. Загалом, з моменту документування українців паспортом нового зразка, в регіоні оформлено близько 19 тисяч ID-карток.

Міграційна служба нагадує , що відповідно до вимог чинного законодавства, кожен українець, який досяг 14- річного віку, зобов’язаний отримати паспорт.

Оформляється документ особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18- річного віку — на кожні 10 років. Оформлення паспорта вперше здійснюється безкоштовно.

У разі обміну паспорта-книжечки зразка 1994 року, а також оформлення паспорта замість втраченого або викраденого справляється адміністративний збір, розмір якого включає вартість адміністративної послуги, бланка документа та його персоналізації.

Вартість оформлення паспорта громадянина України не пізніше ніж через 20 робочих днів складає 279 грн. , не пізніше ніж через 10 робочих днів - 366 грн.

Звернутися для оформлення паспорта особа повинна упродовж місяця після досягнення 14 - річного віку, а у разі виникнення обставин , у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну - документи подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин.

На Херсонщині оформити ID – картку, а також біометричний закордонний паспорт є можливим у кожному районі області, окрім Верхньорогачицького, наразі в ньому проводяться роботи із забезпечення матеріально-технічними ресурсами.

Слід пам`ятати, не будучи документованим паспортом, особа не зможе здійснити багато важливих та необхідних дій, реалізувати більшість передбачених законодавством прав та інтересів.

Міграційна служба наголошує, що обов’язкової заміни паспорта-книжечки на паспорт - картку законодавством не передбачено. Відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їх дії.




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