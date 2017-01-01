За відповідне рішення – проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, реєстр. № 6116, проголосувало 238 депутатів.



Представляючи дану законодавчу ініціативу, народний депутат України фракції партії «Блок Петра Порошенка», Перший заступник Голови Комітету з питань освіти та науки Олександр Співаковський заявив, що даний законопроект є меседжем для тимчасово окупованого Криму.



«На законодавчому рівні ми запрошуємо кримських випускників шкіл навчатись на території України. Перше – ми їх тут чекаємо. І другий важливий меседж пов’язаний з тим, що ми цим випускникам пропонуємо будувати кордон інтелекту, освіченості на території Запорізької, Миколаївської, Одеської областей. На території цих областей розміщено 120 ВНЗ», – розповів Співаковський.



Він також підкреслив, що даний законопроект має об’єднати депутатів на законодавчому рівні.



«Ми повинні сказати дітям : ми вас чекаємо! Ми даємо вам можливість вступати без ЗНО. Це тисячі місць, які на вас чекають. Ми знайдемо кошти, це невеликі гроші – 25 млн. грн державного замовлення. Є наказ МОН від 14 червня 2016 року №667, який дає право вступати до 12 ВНЗ, ми розширюємо коло до 120 ВНЗ. Тому прошу проголосувати і показати, що кримські діти – це українські діти», – відзначив Співаковський.



Крім того, на підтримку даної законодавчої ініціативи виступив народний депутат України фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Віталій Курило.

«Фракція Партії «Блок Петра Порошенка» підтримає ці важливі зміни до Закону про вищу освіту.



Необхідні механізми, які зможуть заохотити до повернення в Україну і навчання тут. В цьому законопроекті саме такі механізми пропонуються: перш за все – вступ на безоплатну основу лише за результатами вступних випробувань. Крім того, закон передбачає посилене патріотичне виховання цієї категорії студентів. Все це сприятиме дотриманню прав українських громадян, в тому числі, із окупованих територій, на здобуття освіти.



Позиція фракції Партії «Блок Петра Порошенка» залишається непохитною – Україна не здасть жодного метру своєї території агресору, кожне місто та село повернеться під нашу юрисдикцію. І саме ці студенти, молоді фахівці, будуть тим мостом між пост-окупованими територіями та новою Україною задля реінтеграції та возз’єднання. Тому фракція Блоку Петра Порошенка підтримає вказаний проект закону», – сказав Курило.



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