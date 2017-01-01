Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Дві Горностаївки


Дві Горностаївки
Бузак Тарас

Я побачив дві Горностаївки...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Співаковський: ВР ухвалила закон щодо навчання дітей з окупованого Криму в українських ВНЗ
За відповідне рішення – проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, реєстр. № 6116, проголосувало 238 депутатів.

Представляючи дану законодавчу ініціативу, народний депутат України фракції партії «Блок Петра Порошенка», Перший заступник Голови Комітету з питань освіти та науки Олександр Співаковський заявив, що даний законопроект є меседжем для тимчасово окупованого Криму.

«На законодавчому рівні ми запрошуємо кримських випускників шкіл навчатись на території України. Перше – ми їх тут чекаємо. І другий важливий меседж пов’язаний з тим, що ми цим випускникам пропонуємо будувати кордон інтелекту, освіченості на території Запорізької, Миколаївської, Одеської областей. На території цих областей розміщено 120 ВНЗ», – розповів Співаковський.

Він також підкреслив, що даний законопроект має об’єднати депутатів на законодавчому рівні.

«Ми повинні сказати дітям : ми вас чекаємо! Ми даємо вам можливість вступати без ЗНО. Це тисячі місць, які на вас чекають. Ми знайдемо кошти, це невеликі гроші – 25 млн. грн державного замовлення. Є наказ МОН від 14 червня 2016 року №667, який дає право вступати до 12 ВНЗ, ми розширюємо коло до 120 ВНЗ. Тому прошу проголосувати і показати, що кримські діти – це українські діти», – відзначив Співаковський.

Крім того, на підтримку даної законодавчої ініціативи виступив народний депутат України фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Віталій Курило.
«Фракція Партії «Блок Петра Порошенка» підтримає ці важливі зміни до Закону про вищу освіту.

Необхідні механізми, які зможуть заохотити до повернення в Україну і навчання тут. В цьому законопроекті саме такі механізми пропонуються: перш за все – вступ на безоплатну основу лише за результатами вступних випробувань. Крім того, закон передбачає посилене патріотичне виховання цієї категорії студентів. Все це сприятиме дотриманню прав українських громадян, в тому числі, із окупованих територій, на здобуття освіти.

Позиція фракції Партії «Блок Петра Порошенка» залишається непохитною – Україна не здасть жодного метру своєї території агресору, кожне місто та село повернеться під нашу юрисдикцію. І саме ці студенти, молоді фахівці, будуть тим мостом між пост-окупованими територіями та новою Україною задля реінтеграції та возз’єднання. Тому фракція Блоку Петра Порошенка підтримає вказаний проект закону», – сказав Курило.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 17:38   ::  Посмотрели: 49  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"


Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее


Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно: Ми плануємо не тільки зберегти заклади освіти, а й відновити роботу дитячого садочка у Червоноблагодатненській громаді


Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

Подробнее


Сергій Дяченко: Музеї – це загублені світи з величезною базою ресурсу для цікавого навчання


Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"