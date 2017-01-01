Сьогодні, в управлінні Херсонського прикордонного загону пройшли урочисті заходи з нагоди звільнення в запас військовослужбовців строкової служби.
Ці прикордонники рік виконували свій громадянський обов’язок по захисту державних рубежів і маючи вищу освіту звільняються в першу чергу.
Розпочались урочистості з вшанування хвилиною мовчання загиблих, які віддали своє життя за незалежність України під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції.
Заступник начальника прикордонного загону підполковник Олег Теплий від імені всього колективу привітав військовослужбовців із завершенням служби та подякував за їх патріотизм і мужність. За сумлінну службу прикордонників нагородили грамотами.
Друга частина строковиків з вищою освітою готується до звільнення вже за кілька днів, а ті, хто не має вищої освіти звільнятимуться восени.
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