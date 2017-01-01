Понад 20 молодих митців з різних регіонів України стали учасниками «Творчій резиденції «Чорнянка-Futurum», яка розпочалася 14 і триватиме по 19 травня в Новій Каховці, Каховському та Бериславському районах.
Цей проект присвячений 135-річчю з дня народження Давида Бурлюка, одного з основоположників футуризму, поета, художника, теоретика мистецтва. Його дитинство і юність пройшли в с. Чорнянка (Каховський район). На початку ХХ століття в це село приїжджали відомі поети-футуристи, що об'єдналися у творчу групу «Гілея»: Володимир Маяковський, Велімир Хлєбніков, Олексій Кручених та інші.
«Час рухається по спіралі, і я вірю, що виросли нові українські Бурлюки і Хлєбнікови, що вони готові написати своє бачення і запустити нову спіраль українського сучасного мистецтва і активізму», – говорить організатор проекту, керівник «Агентства регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад» Павло Ярмій.
У неділю, 14 травня учасники творчої резиденції приїхали в Нову Каховку. У картинній галереї ім. Альбіна Гавдзинського їх вітали представники Таврійського регіону: організатор Павло Ярмій, голова Каховської районної ради Тетяна Тертична, начальник новокаховського відділу культури і туризму Наталія Зарудна, директор НПП «Нижньодніпровський» Олексій Чачибая, декан факультету культури і мистецтв Херсонського держуніверситету Микола Левченко, викладачі факультету Дмитро Форостяний і Ольга Гоноболіна.
З творчістю Давида Бурлюка, його сподвижників, виникненні футуризму учасників «Чорнянка-Futurum» познайомила кандидат мистецтвознавства Ганна Білик.
Протягом декількох днів молоді художники з Херсона, Полтави, Миколаєва, Києва, Луцька, Тернополя, Львова, Донбасу, будуть малювати кам'яні вишиванки Нової Каховки, дніпровські плавні, Вежу Вітовта, водоспади в с. Козацькому, а потім напишуть новий маніфест творчості, як колись це зробили футуристи.
Перша виставка кращих робіт учасників «Чорнянка-Futurum» відбудеться 19 травня, в день відкриття Таврійського туристичного конгресу. Згодом картини будуть експонуватися в тих містах, звідки приїхали художники.
Проект "Мистецька резиденція" Чорнянка-Futurum" проходить за підтримки Британської ради в рамках програми «Активні громадяни».
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