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Безкоштовні ліки та грошові премії за енергоефективність отримуватимуть українці від Уряду
Саме питання щодо стану реалізації урядової програми «Доступні ліки» та перерахування громадянам невикористаних коштів субсидії були порушені під час всеукраїнської селекторної наради із заступниками голів ОДА, яку провів Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

Безкоштовні ліки та грошові премії за енергоефективність отримуватимуть українці від Уряду

Від Херсонщини в обговоренні взяли участь заступники голови ОДА Вадим Чабан та Андрій Балонь.

За підсумками впровадження Урядом з квітня 2017 року програми «Доступні ліки», Павло Розенко повідомив, що з початку введення в дію програми до неї долучилися вже 5 тисяч аптек. Отже фактично кожна 4-та аптека в Україні забезпечує громадян доступними ліками: «700 тисяч громадян вже отримали безкоштовно або з незначною доплатою низку препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми. Кількість рецептів, за якими здійснено відшкодування вартості лікарських засобів складає більше ніж 730 тисяч одиниць», - зазначив урядовець.

Також він розповів, що задля сталого забезпечення фінансування програми до кінця року Урядом готується доповнення до державного бюджету щонайменше на 250 млн грн. Це доповнення до вже передбачених програмою 500 млн грн.

Він попросив керівників ОДА своєчасно поінформувати Міністерство охорони здоров’я щодо необхідної кількості коштів, за їх прогнозами, для повного забезпечення програми до кінця року: «Наголошую, що програма буде виконана на 100% . Урядом будуть забезпечені необхідні кошти для її фінансування».

Він зауважив, що зараз існують певні міфи щодо затвердженого Урядом, начебто, переліку найдешевших препаратів, задіяних у програмі «Доступні ліки»: «Це не відповідає дійсності. Наразі затверджено 157 препаратів 35-ти виробників, з яких 18 - з країн ЄС, 15- українських та по одному виробнику з Ізраїлю та Індії».

Щодо другої Урядової програми - монетизації залишків невикористаних субсидій після завершення опалювального сезону, яка буде реалізовуватися протягом травня-серпня, Віце-прем’єр-міністр розповів, що вже існує алгоритм її реалізації та компенсацію за заощаджену суму житлової субсидії може отримати приблизно 1,2-1,4 млн сімей.

Якщо газ чи тепло не використано споживачами в межах соціального нормативу за підсумками опалювального періоду, то зекономлена сума житлової субсидії буде перераховуватися споживачам, які вели енергоефективне домогосподарство, у вигляді грошової премії за енергоефективність.

До 1 червня газо- та енергопостачальні компанії мають надати у відповідний орган соціального захисту населення списки громадян, які не використали у повному обсязі або мають економію по призначеній субсидії на опалення. Згідно чого місцевий орган соціального захисту населення до 1 липня 2017 року повинен поінформувати громадян, що вони мають право на отримання монетизованої виплати.

Ця виплата розраховуватиметься із вартості залишку 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, тобто сума відшкодування буде складати приблизно 700 грн: «Ми гарантуємо, що всі необхідні ресурси для фінансування програми будуть віднайдені та в період з 1 липня до 1 вересня будуть здійснені всі виплати».

Павло Розенко зауважив, перерахування цих коштів здійснюватиметься за заявою від ощадливих громадян, наданою до 1 вересня, в якій буде зазначено реквізити для перерахування коштів.




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