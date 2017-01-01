Девять команд подали заявки на участие в открытом Чемпионате Нижнесерогозского района по футболу 2017 года. Шесть из них представляют Нижнесерогозский район: "Старт" (Першопокровка), "Хлебороб" (Нижние Торгаи), "Восход" (Демьяновка), "Колос" (Верхние Серогозы), "Лидер" (Степное) и "Тарпан" (Нижние Серогозы). Статус открытого придает участие в Чемпионате трёх команд из соседних районов: ивановского "Водовода", ФК "Великая Лепетиха" из одноименного райцентра и "Старта" (Верхний Рогачик)."Водовод" - "Старт" П - 7:2"Хлебороб" - "В. Лепетиха" - 6:1"Старт" ВР - "Восход" - 0:3"Колос" - "Тарпан" - 1:8.Игры второго тура состоятся 21 мая.