Девять команд подали заявки на участие в открытом Чемпионате Нижнесерогозского района по футболу 2017 года. Шесть из них представляют Нижнесерогозский район: "Старт" (Першопокровка), "Хлебороб" (Нижние Торгаи), "Восход" (Демьяновка), "Колос" (Верхние Серогозы), "Лидер" (Степное) и "Тарпан" (Нижние Серогозы). Статус открытого придает участие в Чемпионате трёх команд из соседних районов: ивановского "Водовода", ФК "Великая Лепетиха" из одноименного райцентра и "Старта" (Верхний Рогачик).Результаты матчей первого тура, состоявшихся 14 мая:
"Водовод" - "Старт" П - 7:2
"Хлебороб" - "В. Лепетиха" - 6:1
"Старт" ВР - "Восход" - 0:3
"Колос" - "Тарпан" - 1:8.
Игры второго тура состоятся 21 мая.Футбол Херсонщини
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