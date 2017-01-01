Сьогодні представив свою команду. Про це голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв написав на власній ФБ-сторінці:
Бутрій Дмитро Стефанович, в.о. першого заступника з питань економічної, регіональної та інформаційної політики та директора Департаменту економічного розвитку та торгівлі. На нього покладено обов’язки формування державного фонду регіонального розвитку, визначення стратегічних напрямків діяльності області.
Адамчик Олександр Олександрович, заступник голови з питань житлово-комунального господарства, будівництва, транспорту та інфраструктури. Питання доріг, опалювальний сезон також входять до його компетенції.
Балонь Андрій Богданович, заступник з гуманітарних питань. Займатиметься питаннями координації правоохоронних органів та розвитку гуманітарного блоку.
Рищук Євген Миколайович, заступник з питань аграрного та промислового комплексу, туризму та водних ресурсів.
Чабан Вадим Іванович, заступник з питань соціальної політики, оборонно-мобілізаційної роботи, цивільного захисту в надзвичайних ситуаціях.
"Минулий рік ми важко працювали, були злети, були і падіння. Цьогоріч ми націлені лише на гарний результат. Плануємо зайнятися питаннями медичної реформи, регіональної політики, боротьби з браконьєрством та незаконною вирубкою лісів. Також велика увага буде приділена покращенню дорожнього покриття, залученню інвестицій в область і забезпеченню соціального захисту населення. Якщо ми налагоджено і спільно будемо працювати на благо нашого краю, то дуже скоро Херсонщина стане однією з провідних областей України",- резюмував А.Гордєєв.
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