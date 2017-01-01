29-го апреля у колеса обозрения в парке Херсонская крепость состоялся первый open-air фестиваля авторской музыки «Рок-поток». В рамках концертной программы выступили талантливые музыкальные коллективы из Херсона и Одессы.



Благодаря широкой коллаборации молодежных и творческих организаций города, в которой приняли участие Kherson Art Hub, ТО «Рок-поток», Молодежный совет при городском голове и студия «Слон», камерный музыкальный проект вышел за пределы стен культурного центра, дабы обрести новых слушателей и более высокий музыкальный уровень.







В качестве фестивальной локации изначально широко анонсировалась, полюбившаяся молодежи, чаша Лебединого озера. Но, ввиду неожиданных трудностей с подключением к электросети (для концерта необходимо достаточно много кВт) и лужами после дождей, место все-таки решили сменить.



Достойной заменой стал парк аттракционов Херсонской крепости.



Для меломанов и случайных слушателей выступили такие творческие объединения, как Glass Vimanna (англ. Glass - стекло, Вимана - санскрит - летательный аппарат древних ариев). Группа позиционирует себя, как коллектив единомышленников, с помощью своей музыки (прозрачного летательного аппарата) исследующий окружающее пространство. Группа Tape Old Memories, играет гранж/альтернативу.



Хотя каждый участник и имел до этого продолжительную музыкальную карьеру в различных проектах, как коллектив образовались зимой 2016-го года. Одесская группа Ракета предпочитает играть тяжелый рок, содержание песен же напротив вполне оптимистичное и яркое. Чтобы выступить на пятом Рок-потоке приехали в Херсон полным составом и комплектом аппаратуры за свой счет. Выделяется среди многих исполнителей, музыкальный коллектив CHILD ROLAND. В первую очередь за счет живой социальной критики и протестной символики песен.



Трио OVVA это мощный и динамичный, тяжелый, но с блюзовым оттенком, психоделический рок. Группа Metameria, берёт своё начало осенью 2015 года, с июля 2016, трио начинает заниматься концертной деятельностью. По стилю их музыку можно квалифицировать, как electro-rock и метал.



Творческое объединение и фестиваль авторской музыки «Рок-поток» возникли на базе культурного центра Kherson Art Hub в октябре 2016-го года.



Основные цели проекта – популяризация качественной авторской музыки, налаживание контактов между музыкантами из разных регионов Украины, повышение узнаваемости херсонских исполнителей. Но, кроме того, немаловажно, что «Рок-поток» уже является стартовой площадкой (или колыбелью) для ряда музыкальных проектов: для таких групп, как Tape Old Memories, Ovva и Glass Vimanna данный фестиваль стал первым опытом выступления на большой сцене.



Следующий «Рок-поток» состоится уже этим летом.

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