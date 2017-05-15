Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

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Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

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Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.

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Гендиректор Anda Air: На новые рейсы мы рассматриваем аэропорт Херсон

Как работает авиакомпания Anda Air, какие направления планирует запустить, как складываются отношения с туроператорами и страшен ли Ryanair участникам рынка - рассказывает гендиректор Anda Air Сергей Шаменко.

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Голова Сатанівської ОТГ Альберт Собков: Ми розуміємо, що населення у нас буде збільшуватися

Спілкування представників херсонської делегації з головою Сатанівської ОТГ Альбертом Собковим та іншими представниками місцевого самоврядування...

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Олексій ЛЕВЧЕНКО: «Починається футзал, а з ним і бажання працювати – і так кожен рік»

Президент Асоціації футзалу Херсонської області Олексій Левченко в ексклюзивному інтерв’ю офіційному сайту Асоціації футзалу України розповів про поточні питання в роботі асоціації, про організацію різноманітних змагань в регіоні, і проте, чому не вдається поєднати те, що не поєднується.

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