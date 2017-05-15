Херсонский морской порт по итогам работы в январе-апреле сократил перевалку грузов на 2,8% до 1,061 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные АМПУ, сообщает издание ЦТС
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Четырехмесячный период стал первым для порта с отрицательной динамикой. Напомним, в январе рост составлял 33%, в январе-феврале - 21,6%, а в первом квартале - 13,1%.
Наливных грузов в январе-апреле через порт прошло 46 тыс. тонн, что на 18,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Перевалка растительного масла значительно выросла - в 3,6 раза до 44 тыс. тонн, в то время как поток нефтепродуктов, напротив, рухнул на 90,1% до 2 тыс. тонн.
Сухих сыпучих грузов в морпорту в январе-апреле перегружено 874 тыс. тонн, что на 5,9% превышает показатель четырех месяцев прошлого года. Хлебных грузов было 300 тыс. тонн (-9,9%), в том числе 130 тыс. тонн зерна (-37,7%). Перевалено также 12 тыс. тонн удобрений (-82,2%) и 11,5 тыс. тонн строительных грузов (+26,8%). Интересно, что сухих сыпучих грузов, обозначенных как "другие", в порту было 550 тыс. тонн, что равно половине всего грузопотока за четыре месяца.
Тарно-штучных грузов в январе-апреле в порту обработали 141 тыс. тонн, что на 37,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это 90 тыс. тонн металлопроката (-38,5%), 11 тыс. тонн лома черных металлов (-51,6%), 15 тыс. тонн лесных грузов (-22,5%) и 24 тыс. тонн других тарно-штучных грузов.
В акватории Херсонского морпорта оперируют такие компании, как Херсонский судостроительный завод, ГП "Херсонский морской торговый порт", компания "Днепро Карго Лимитед", ООО "Херсонес", ООО "Вторметэкспорт", "Укрречфлот" и др.
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