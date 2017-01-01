7 мая на стадионе "Старт" им. А. Пуляева пгт Новотроицкое состоялся финальный матч за весенний кубок Новотроицкого района 2017 года.
В решающем матче встретились ФК "Громовка" и ФК "Рассвет". Первый тайм закончился результативной ничьей 2-2. Во втором тайме, более опытные футболисты ФК "Громовка", воспользовались "детскими" ошибками вратаря и линии обороны ФК "Рассвет"и забили 4 безответных мяча в ворота соперника.
Итоговый результат - 6-2 в пользу "Громовки", которая и стала обладателем почётного трофея.
Голы забивали- ФК "Громовка" В.Соболь 3, С.Шевель 2, Э.Брусик; ФК "Рассвет"- С.Довбыш, В.Колодий. По результатам розыгрыша весеннего кубка были определены лучшие игроки по номинациям; А.Бондарчук - лучший вратарь (ФК "Рассвет") , А.Любашов - лучший защитник (ФК "Громовка"), С.Шевель - лучший полузащитник (ФК "Громовка"), В.Винников - лучший нападающий (ФК "Рассвет"), В.Соболь - лучший игрок турнира (ФК "Громовка").
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