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Самовільне використання земель у Каховському районі завдало державі шкоди на суму понад півмільйона гривень
Державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області під час перевірки дотримання норм земельного законодавства у Каховському районі виявили факти самовільного зайняття землі.

Голови двох фермерських господарств на території однієї із сільських рад використовували земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 242,68 та 67,08 га без жодних правовстановлюючих документів.

За результатами перевірки інспектори видали відповідні приписи і склали протоколи про адміністративні правопорушення. Розмір збитків, заподіяних внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, склав понад 513,3 тис. грн.

Зважаючи на те, що у виявлених правопорушеннях є ознаки складу злочину, відповідальність за який передбачено статтею 197-1 Кримінального кодексу України, матеріали перевірки передані на розгляд до прокуратури області.




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