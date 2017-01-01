18 травня 2017р. об 11:40 в Центральній бібліотеці ім. Лесі Українки м. Херсона відбудеться відкриття виставки фотографій, що перемогли у конкурсах «Вікі любить пам’ятки» та «Вікі любить Землю».



У 2016 році Громадська організація «Вікімедіа Україна» вчергове провела українську частину масштабних фотоконкурсів, метою яких є отримання фотографій усіх пам’яток культурної та природної спадщини України під вільною ліцензією та ілюстрування ними Вікіпедії – вільної енциклопедії, яку щодня переглядають мільйони користувачів з усього світу.



Протягом конкурсних місяців у Вікісховище було завантажено 11, 5 тисяч фотографій 1897 пам’яток природи України та 36 тисяч фотографій 14 тисяч пам’яток культурної спадщини України.



Відвідувачі виставки побачать фото, що отримали найвищі оцінки журі та стали переможцями у номінаціях «Найкраще фото конкурсу» та «Найкраще фото області». Всього 34 світлини, 21 автора, як професіоналів, так і аматорів.



Виставка буде діяти з 16 по 31 травня 2017 року



Організатор виставки: Громадська організація «Вікімедіа Україна». Організатор виставки у м. Херсоні: працівник Центральної бібліотеці ім. Лесі Українки та член громадської організаціії «Вікімедіа Україна» Нестеренко О.В.



Довідково:



Вікіпедія — це вільна енциклопедія, метою якої є забезпечення вільного доступу кожній людині до всіх знань людства. 15 січня їй виповнюється 16 років. Першим був створений розділ Вікіпедії англійською мовою. У січні також відзначають дні народження розділи Вікіпедії кримськотатарською мовою (12 січня — 9 років) та українською (30 січня —13 років).



«Вікі любить Землю» (Wiki Loves Earth) – міжнародний фотоконкурс, метою якого є збір фотографій природних пам’яток під вільною ліцензією, для того, щоб цими світлинами можна було ілюструвати статті у Вікіпедії та інших вікіпроектах. Конкурс також спрямований на захист природи Землі та привернення уваги до проблем збереження природно-заповідного фонду, зокрема в Україні. Міжнародний фотоконкурс «Вікі любить Землю» вперше було проведено в 2013 році в Україні, у 2014 році до нього долучилося 16 країн світу, у 2015 – понад 25, у 2016 році конкурс проходив у 24 країнах. Трироботи з української частини топ-10 потрапили до 15 найкращих робіт міжнародного конкурсу.



«Вікі любить пам’ятки» (Wiki Loves Monuments) – міжнародний фотоконкурс, метою якого є збір фотографій пам’яток культурної спадщини під вільною ліцензією, для того, щоб цими світлинами можна було ілюструвати статті у Вікіпедії та інших вікіпроектах. Конкурс також спрямований на привернення уваги до охорони та збереження пам’яток. Міжнародний конкурс «Вікі любить пам’ятки» вперше було проведено в 2010 році у Нідерландах, наступного року до нього долучилося 18 країн світу, у 2012-му – Україна. У 2016 році країн-учасниць було 42.







Не нравится: 0, нравится: 1.