Как сообщают организаторы, событие состоится в среду в 14 часов. Место проведения они пока держат в секрете. Марш должен стать завершающим этапом Квир-форума – серии правозащитных, культурных и образовательных мероприятий, которые проходят в эти дни в Херсоне. В оргкомитет форума и марша входят представительницы БО «Иная», ОП ОО "Асоциация ЛГБТ "ЛИГА" Херсон, а так же индивидуальные активисты



«Первая в истории Херсона попытка провести уличное шествие в защиту прав ЛГБТ состоялась ровно год назад. Трудно назвать ее достаточно успешной: 4 участником удалось пройти лишь около 10 метров. Но начало было положено.



В этом году мы приглашаем всех неравнодушных выйти 17 мая – в День борьбы с гомофобией и трансфобией - на Марш За разнообразие и против дискриминации. Теперь – он инициирован самими представителями ЛГБТ сообщества.





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