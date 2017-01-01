7 травня розпочався Чемпіонат Нововоронцовського району з футболу серед аматорських команд 2017 року.
Участь в ньому беруть десять команд, що представляють районний центр та села району. До учасників з Нововоронцовського району приєдналися футболісти із сусіднього Високопільського - "РЕЗ і ЕМ".
Результати зустрічей 1-го туру:
"Дніпро" (Михайлівка) - "РЕЗ і ЕМ Високопільський" - 2:2
ФК "Золота Балка" (Золота Балка) - ФК "Придніпровець" (Новоолександрівка) - 3:1
"Славутич" (Гаврилівка) - СК "Сокіл" (Дудчани) - 1:2
"Осокори" (Осокорівка) - «Ентузіаст» (Нововоронцовка) - 2:2.
Гра "Маяк-Піонер" (Любимівка, Хрещенівка) - "Колос" (Нововоскресенське) не відбулася.
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