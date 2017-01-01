Кожного року кіномитці Херсонщини не перестають дивувати як нашого так і закордонного глядача випускаючи нові стрічки. В цьому році Херсонський Міжнародний фестиваль авторського кіно "КІНОКІМЕРІЯ" знову зібрав колекцію українських фільмів для участі у кінофестивалях Європи.
Берлінський фестиваль «Сусіди разом з друзями» та Міжнародний фестиваль альтернативного кіно у місті Русе (Болгарія), вже отримали наші роботи.
Фільми - учасники Міжнародного фестивального руху від Херсонської області: "ЇЇ материнський сад" - автори: Олександр Глущенко, Сергій Ус, Тетяна Терещенко.
Бабкомат", "Камінь" - автор: Андрій Богун; "Рефлекс"- автори: Олексій Голубков, Надія Лебєдєва; "На Івана Купала"- автор: Олексій Голубков; "Підкова" - автори: Олексій Голубков, Надія Лебєдєва; "Я покажу тобі кіно" - автори: Віктор Бикодир, Ігор Воронін; "Зенітниця" - автори: Олександр Єлагін, Віктор Бикодир.
Як показує досвід, Європейські експерти, серед інших учасників, завжди виділяють та з великою повагою відносяться до нашої великої кіномайстерні – виробництва Українського кіно. Бо це особливі кінострічки.
Вони зняті у нас на Батьківщині, в них проглядається історія нашого народу, сяють українські кінозірки, творять українські режисери. Це наша гордість і наша надія. Бо кожна перемога українського кіно – це приголомшлива історія, але це перемога не індустрії, а конкретної людини. Побажаємо нашим землякам перемоги у Європі.
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