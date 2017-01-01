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По Дніпру на «ракеті»
14 травня на набережній, що по вулиці Ушакова, відбулася урочиста зустріч судна на підводних крилах Нібулон-Експрес, яке прибуло з Голої Пристані.

По Дніпру на «ракеті»

Перші пасажири «ракети» отримали повітряні кульки. Вони охоче поділилися своїми враженнями і вказали, що подорожувати в такий спосіб дуже комфортно і швидко. Це зручно, для великої кількості людей з Голої Пристані, які працюють в Херсоні, а також тих, хто просто хоче помилуватися краєвидами Дніпра.

Цим «пілотним» рейсом компанія «Нібулон» відкрила регулярні перевезення водним транспортом у Херсонській області за маршрутом «Нова Каховка – Херсон – Гола Пристань» рейси курсуватимуть щодня.

Старт регулярних водних пасажирських рейсів став мало не найочікуванішою подією цієї весни. І хоча організація цього процесу дещо затягнулася через довготривалі погодження з державними органами влади, а також необхідність організації належного рівня причальної та берегової інфраструктури, адже для компанії «Нібулон» на першому місці завжди була і залишається безпека пасажирів.

Андрій Волік, заступник генерального директора з будівництва та експлуатації флоту компанії «Нібулон» зауважив, що відродження річкових пасажирських перевезень є соціальним проектом компанії, в який не закладено прибуток. Інакше водні подорожі по річці були б дорожчі, ніж на автобусі, тому що наразі через алогічне українське законодавство перевезення вантажів по воді дорожчі, ніж залізницею. Саме тому проїзд на високошвидкісному пасажирському судні «НІБУЛОН Експрес» буде по кишені більшості пасажирів.

Також він подякував за активну підтримку у втіленні проекта голові Херсонської обласної державної адміністрації Андрію Гордєєву.

«Всупереч усім скептичним прогнозам, водне сполучення налагоджено, а рейси планується виконувати кожного дня. Наступним нашим завданням є відкриття туристичного маршруту на Кінбурнську косу, куди усі охочі могли б дістатися без пересадок», - повідомив Андрій Гордєєв.

Наразі пасажирське судно «НІБУЛОН Експрес – 2», напрямом м. Нова Каховка (пр. Дніпровський, 55) – м. Херсон (пр. Ушакова, Набережна) –м. Гола Пристань (вул. 1 Травня) курсуватиме за таким розкладом:


м. Нова Каховка 7:00 м. Херсон 8:10
м. Херсон 8:20 м. Гола Пристань 8:50
м. Гола Пристань 9:00 м. Херсон 9:30
Виконання прогулянкових рейсів (м. Херсон)
м. Херсон 16:00 м. Гола Пристань 16:30
м. Гола Пристань 17:00 м. Херсон 17:30
м. Херсон 18:00 м. Нова Каховка 19:10

* Тривалість рейсу може змінюватись залежно від погодних умов

Квитки можна буде придбати безпосередньо на судні. Їх вартість для бажаючих отримати незабутні враження від річкового перевезення складатиме:

Н. Каховка-Гола Пристань - 102грн;
Н. Каховка- Херсон – 60грн;
Херсон-Гола Пристань – 42 грн.




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