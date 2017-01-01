14 мая в Херсоне в помещении Арт-Хаба состоялся тренинг «Гендр, пол и власть» от Марии Марерчик. Мария Маерчик - известная антропологиня, квир-феминистка и исследовательница квир-теории.
По словам орагнизаторки тренинга, активистки Б.О «Иная» Марины Усмановой, она пыталась устроить эту встречу около года, но все время находились препятствия. И вот наконец, при поддержке Rosa Luxemburg Stiftung в Украине, тренинг состоялся.
Участники целый день учились мыслить вне обычных категорий пола, гендера, выйти за рамки привычных шаблонов и стереотипов. Особенно интересно было понимать, что в истории человечества были целые периоды когда людей не различали по маркерам «мужчина» или «женщина», так как еще не знали роли половых признаков в деторождении. Думать о том, как было устроено общество в это время, как появился пол и что на самом деле это понятие сконструированно для многих было революционно. Мария Маерчик так же коснулась таких сложных для понимания тем как люди интерсекс, объяснила понятия биодетерминизма, биофундаметнализма и квир-терории.
Некоторые участники тренинга поделились своими впечатлениями и высказались на тему того, что их представление о мире покачнулось и им теперь нужно много думать. Однозначно многим не хватило пяти часов лекции и дискуссии, ведь для Херсона подобные образовательные мероприятия действительно большая редкость.
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