У кіноконцертній залі «Ювілейний» одночасно працювали десятки майданчиків, на яких кожен із членів родини зміг знайти для себе заняття для душі.Планувалась, що всі локації розташовуватимуться на площі перед кінотеатром, дощ скоригував плани, але не зіпсував настрій учасників. У флешмобі «Танцюй з родиною» та фестивалі «Музична родина» були задіяні всі члени родини. Для найменших – безліч майстер-класів.Представлені кращі знімки з фотосесії, на яку запрошувались багатодітні родини. Також нагороджені переможці іншого інтерактивного фотоконкурсу «Family creativity» на краще сімейне фото, який проводився на сайті «0552». Одночасно відбувались соціальні акції від компанії Avon та громадської організації «Успішна жінка», у холі розташовані інформаційні стенди від страхових компаній, що знайомлять з основами фінансової грамотності. Всю координаційну роботу взяли на себе представники громадської організації «Громада.ua», а доєднались кілька громадських організацій, волонтери, представники управлінь освіти та культури.«Ідея проведення родинного фестивалю виникла ще у грудні. Тоді ми проводили марафон «Милосердя єдності» і загорілись ідеєю відзначити День матері. А коли почали займатись підготовкою, то зрозуміли, що потрібно його розширювати до Дня сім’ї. Тому що потрібно звертати увагу, перш за все, на родину. І ось так з маленького заходу виріс масштабний фестиваль. Ми дуже хочемо його зробити щорічним, розвиватись і пропонувати херсонцям щось нове», - розповіла керівник громадської організації «Громада.ua» Наталя Шатілова.Спеціально запрошеними гостями фестивалю були 30 багатодітних родин, в яких виховуються від 4 до 10 дітей, сім’ї з прийомними дітьми, просто всі охочі, педагогічні колективи Цюрупинського будинку-інтернату для дітей-інвалідів та обласного будинку дитини, в якому виховуються малюки від місячного віку до 4 років. Секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко привітала учасників та вручила подяку головному лікарю Будинку дитини Тетяні Карчевич.«Хочу привітати Тетяну Карчевич і весь великий колектив Будинку дитини. Їхньої любові, терпіння, мудрості вистачає на всіх малюків, які на початку життя залишились без батьківської опіки. Дякую вихователям і медичним працівникам, які стали для них матусями. Нехай у хвилини тривоги за дітлахів допомагає вам Віра, Надія, Любовь і щира молитва. Щиро дякую Наталії Шатіловоі і Ірині Синюк за організацію такого чудового свята!», - сказала у виступі секретар Херсонської міськради Олена Урсуленко.