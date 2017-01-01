Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Дві Горностаївки


Дві Горностаївки
Бузак Тарас

Я побачив дві Горностаївки...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



У Херсоні вперше відбувся родинний фестиваль «Матуся#Родина# Херсон#Україна»
У кіноконцертній залі «Ювілейний» одночасно працювали десятки майданчиків, на яких кожен із членів родини зміг знайти для себе заняття для душі.

Планувалась, що всі локації розташовуватимуться на площі перед кінотеатром, дощ скоригував плани, але не зіпсував настрій учасників. У флешмобі «Танцюй з родиною» та фестивалі «Музична родина» були задіяні всі члени родини. Для найменших – безліч майстер-класів.

Представлені кращі знімки з фотосесії, на яку запрошувались багатодітні родини. Також нагороджені переможці іншого інтерактивного фотоконкурсу «Family creativity» на краще сімейне фото, який проводився на сайті «0552». Одночасно відбувались соціальні акції від компанії Avon та громадської організації «Успішна жінка», у холі розташовані інформаційні стенди від страхових компаній, що знайомлять з основами фінансової грамотності. Всю координаційну роботу взяли на себе представники громадської організації «Громада.ua», а доєднались кілька громадських організацій, волонтери, представники управлінь освіти та культури.

У Херсоні вперше відбувся родинний фестиваль «Матуся#Родина# Херсон#Україна»

«Ідея проведення родинного фестивалю виникла ще у грудні. Тоді ми проводили марафон «Милосердя єдності» і загорілись ідеєю відзначити День матері. А коли почали займатись підготовкою, то зрозуміли, що потрібно його розширювати до Дня сім’ї. Тому що потрібно звертати увагу, перш за все, на родину. І ось так з маленького заходу виріс масштабний фестиваль. Ми дуже хочемо його зробити щорічним, розвиватись і пропонувати херсонцям щось нове», - розповіла керівник громадської організації «Громада.ua» Наталя Шатілова.

Спеціально запрошеними гостями фестивалю були 30 багатодітних родин, в яких виховуються від 4 до 10 дітей, сім’ї з прийомними дітьми, просто всі охочі, педагогічні колективи Цюрупинського будинку-інтернату для дітей-інвалідів та обласного будинку дитини, в якому виховуються малюки від місячного віку до 4 років. Секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко привітала учасників та вручила подяку головному лікарю Будинку дитини Тетяні Карчевич.

«Хочу привітати Тетяну Карчевич і весь великий колектив Будинку дитини. Їхньої любові, терпіння, мудрості вистачає на всіх малюків, які на початку життя залишились без батьківської опіки. Дякую вихователям і медичним працівникам, які стали для них матусями. Нехай у хвилини тривоги за дітлахів допомагає вам Віра, Надія, Любовь і щира молитва. Щиро дякую Наталії Шатіловоі і Ірині Синюк за організацію такого чудового свята!», - сказала у виступі секретар Херсонської міськради Олена Урсуленко.

У Херсоні вперше відбувся родинний фестиваль «Матуся#Родина# Херсон#Україна»

Організатори, натхненні своєю справою змогли надихнути сотні херсонців і створити родинне свято, об’єднати громаду навколо справжніх цінностей – «Матусі#Родини# Херсона#України»




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 18:40   ::  Посмотрели: 75  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"


Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее


Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно: Ми плануємо не тільки зберегти заклади освіти, а й відновити роботу дитячого садочка у Червоноблагодатненській громаді


Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

Подробнее


Сергій Дяченко: Музеї – це загублені світи з величезною базою ресурсу для цікавого навчання


Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"