«Продэксим» одержал третью победу в овертайме и выходит в финал!
«Продэксим» (Херсон) – «Локомотив» (Харьков) – 2:1 ОТ (0:0, 1:1) 13.05.17. Экстра-лига. ½ финала. Матч №5. Счет в серии 3:2
Голы: Скорый (12), Фетько (46) – Лебедь (33).Предупреждение: Волянюк (30) – Литвинов (29), Бондарь (40), Лебедь.
Судейская бригада: Арбитры: Евгений Гордиенко (Одесса), Александр Кухарь (Кривой Рог), Сергей Черно в (Херсон)Хронометрист: Леонид Ягупов (Херсон). Наблюдатель арбитража: Василий Кузьменко (Киев)«Продэксим»:
Кирилл Ципун – Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Евгений Ланко, Михаил Волянюк – Алексей Фетько, Андрей Чуднов, Виталий Киселев, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Максим Бессалов.
Главный тренер: Игорь Москвичев«Локомотив»:
Юрий Савенко (Дмитрий Литвиненко, ’49) – Ярослав Лебедь, Богдан Свиридов, Денис Овсянников, Евгений Серый – Александр Сорокин, Дмитрий Бондарь, Дмитрий Сорокин, Николай Белоцерковец, Олег Выставной, Сергей Малышко, Максим Литвинов.
Главный тренер: Евгений РывкинФинальные игры: 20 - 21 мая. г. Херсон, ул. Петра Калнышевского, 2а, спорткомплекс ХВУФК. Продэксим принимает Энергию
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