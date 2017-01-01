Сьогодні, 13 травня, у Києві проходитиме фінал Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Сюрпризи для мешканців Херсонщини підготували й організатори фан-зони біля ККЗ «Ювілейний» за підтримки голови обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва.
Розважальні заходи розпочнуться о 17.00 й триватимуть до оголошення результатів «Євробачення-2017» у Києві.
Свої таланти загалу представлять кращі дитячі колективи Херсонщини, малеча зможе потанцювати на дискотеці від робота Роббі (DJ Robby), театр танцю «Амадеус» виступить з номером «Mendes», а барабанщиці з Херсонського аграрного університету влаштують справжнє bass-шоу.
З 19.00 для мешканців Херсонщини гратиме зірка української електронної музики – Dj DerBastler, а о 21.45 відбудеться флеш-моб «Херсон вболіває за своїх», яким гості фан-зони зможуть підтримати українських учасників «Євробачення».
Кульмінацією свята стане пряма трансляція фіналу «Євробачення-2017» з головного місця подій у Києві й оголошення результатів конкурсу.
Не нравится: 0, нравится: 0.