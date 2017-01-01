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Процес створення нацпарку Кам'янська Січ: в ОДА врахують усі «за» та «проти»
В останні дні травня в облдержадміністрації відбудуться громадські обговорення щодо створення Національного природного парку Кам'янська Січ аби при створенні та об'єднані земель були враховані інтереси місцевих мешканців і землекористувачів, екологічні показники та історичне обґрунтування.

Процес створення нацпарку Кам'янська Січ: в ОДА врахують усі «за» та «проти»

Про такі заходи сьогодні під час робочої наради з розгляду питань пов'язаних зі створенням Національного природного парку Кам'янська Січ, повідомив заступник голови облдержадміністрації Євген Рищук.

Також під час того ж засідання Іван Мойсієнко, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету презентував переваги створення парку, яких виявилось чимало. Серед них покращення екологічної ситуації, збереження природних ресурсів та історико-культурної спадщини. Також розвиток туристичної діяльності та зменшення браконьєрства у рибальстві.

Висновки щодо обгрунтованості створення парку також надасть Департамент екології та природних ресурсів, фахівці якого тримають на контролі питання створення нацпарку та направлять запит до Міністерства екології та природних ресурсів України, після затвердження необхідних документів.

Нагадаємо, що 6 лютого голова Херсонської ОДА підписав розпорядження № 51 Про створення національного природного парку «Кам’янська Січ».





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