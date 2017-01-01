Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області проведено позапланові перевірки дотримання вимог містобудівного законодавства на 4 автозаправних станціях у Херсоні та Олешках.
Під час контрольно-інспекційних заходів посадовими особами Інспекції встановлено, що замовником, компанією «БРСМ-Нафта», виконано будівельні роботи з реконструкції АЗС та розпочато їх експлуатацію без відповідних дозвільних документів.
За результатами перевірок замовнику видано приписи щодо усунення порушення у встановлений термін та зупинення експлуатації об’єктів, а також накладено штрафи на загальну суму 12 124 800 грн.
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