Упродовж квітня на земельних торгах, організованих Головним управлінням Держгеокадастру у Херсонській області, були реалізовані права оренди на 14 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Їх загальна площа склала майже 670 гектарів на території 6 районів: Горностаївського, Іванівського, Каланчацького, Нижньосірогозького, Олешківського та Новотроїцького.
За перший рік користування землею орендарі сплатили до місцевих бюджетів близько 1,4 млн. грн. – на 729 тис. гривень більше від стартового розміру орендної плати. Принаймні стільки ж надходитиме щороку упродовж всього терміну дії договорів оренди. Угоди з переможцями торгів укладені строком на 7 років.
Середня ставка орендної плати за результатами торгів склала 7,27% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок при стартовому розмірі – 4%. Найвищий показник був зафіксований в Олешківському районі, де за оренду ріллі площею 120 га переможець торгів запропонував 404,5 тис. грн. на рік, що становить 12% від нормативної грошової оцінки землі.
Найбільшу кількість земельних ділянок за результатами торгів у квітні передали в оренду у Новотроїцькому районі – 4 масиви загальною площею 107,4 га.
Всього від початку року з аукціонів в оренду були передані майже 1,8 тис. га землі. До місцевих бюджетів вже надійшло понад 3 млн. гривень орендної плати.
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