Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Книга пам’яті


Книга пам’яті
Бузак Тарас

Десь 80% загиблих наших земляків - це 43-44 років призову.

Далі


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Дві Горностаївки


Дві Горностаївки
Бузак Тарас

Я побачив дві Горностаївки...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Прикордонники на узбережжі Утлюкського лиману затримали браконьєрів із виловом у понад 75 тисяч гривень
Прикордонники Бердянського загону продовжують заходи по виявленню та припиненню фактів незаконного виходу маломірних плавзасобів та вилову водних живих ресурсів у водоймах прикордоння.

Прикордонники на узбережжі Утлюкського лиману затримали браконьєрів із виловом у понад 75 тисяч гривень

Так, вчора військовослужбовці від мобільної прикордонної застави «Бердянськ», на узбережжі Утлюкського лиману неподалік с. Придорожнє Генічеського району, виявили двох громадян, які на гумовому човні типу «Бакай» здійснювали незаконний вилов водних живих ресурсів. Громадяни за допомогою заборонених знарядь лову наловили більше 2000 особин бичка. За підрахунком представників Азоврибохорони, правопорушники нанесли збитку державі на суму понад 75 тисяч гривень.

З метою уникнення відповідальності за правопорушення один із громадян почав викидати рибу та знаряддя лову у море і тікати із місця події. Прикордонники правопорушника зупинили.

А також військовослужбовці встановили, що громадяни порушили прикордонний режим, здійснивши вихід на човні поза пунктом базування.

На власника маломірного плавзасобу прикордонники склали протокол за статтею 202 КУпАП, а на громадянина, що чинив злісну непокору- адмінпротокол за статтею 185-10 КУпАП. Водні ресурси, знаряддя лову встановленим порядком військовослужбовці передали правоохоронним органам, а до Національної поліції направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення ст. 249 КК України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 06:48   ::  Посмотрели: 33  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"


Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее


Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно: Ми плануємо не тільки зберегти заклади освіти, а й відновити роботу дитячого садочка у Червоноблагодатненській громаді


Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

Подробнее


Сергій Дяченко: Музеї – це загублені світи з величезною базою ресурсу для цікавого навчання


Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"