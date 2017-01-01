Прикордонники Бердянського загону продовжують заходи по виявленню та припиненню фактів незаконного виходу маломірних плавзасобів та вилову водних живих ресурсів у водоймах прикордоння.
Так, вчора військовослужбовці від мобільної прикордонної застави «Бердянськ», на узбережжі Утлюкського лиману неподалік с. Придорожнє Генічеського району, виявили двох громадян, які на гумовому човні типу «Бакай» здійснювали незаконний вилов водних живих ресурсів. Громадяни за допомогою заборонених знарядь лову наловили більше 2000 особин бичка. За підрахунком представників Азоврибохорони, правопорушники нанесли збитку державі на суму понад 75 тисяч гривень.
З метою уникнення відповідальності за правопорушення один із громадян почав викидати рибу та знаряддя лову у море і тікати із місця події. Прикордонники правопорушника зупинили.
А також військовослужбовці встановили, що громадяни порушили прикордонний режим, здійснивши вихід на човні поза пунктом базування.
На власника маломірного плавзасобу прикордонники склали протокол за статтею 202 КУпАП, а на громадянина, що чинив злісну непокору- адмінпротокол за статтею 185-10 КУпАП. Водні ресурси, знаряддя лову встановленим порядком військовослужбовці передали правоохоронним органам, а до Національної поліції направили повідомлення про виявлення кримінального правопорушення ст. 249 КК України (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).
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