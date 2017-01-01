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Юні футболісти з Голої Пристані та Нової Каховки переможці фіналу обласних змагань з футболу «Шкіряний м’яч» 2017 року
Сьогодні в Херсоні на футбольному полі комплексної ДЮСШ розпочались матчі фіналу обласних змагань з футболу «Шкіряний м’яч» 2017 року у вікових категоріях U-11 (2006 р.н.) та U-13 (2004 р.н.).

Юні футболісти з Голої Пристані та Нової Каховки переможці фіналу обласних змагань з футболу «Шкіряний м’яч» 2017 року

У змаганнях взяли участь 11 кращих шкільних футбольних команд міст, районів та об’єднаних територіальних громад Херсонської області - переможці зональних обласних змагань.

У категорії U-11 змагалися команди Бериславського, Генічеського, Великолепетиського районів, Асканія Нова об’єднаної територіальної громади, міст Гола Пристань та Херсона.

У віковій групі U-13 за перемогу боролися футболісти Білозерського, Скадовського, Бериславського районів, міст Каховка та Нова Каховка.

Загалі, в цьому році у змаганнях «Шкіряний м’яч» взяла участь рекордна кількість учасників - 576 команд, а це - 7488 футболістів.

Юні футболісти з Голої Пристані переможці фіналу обласних змагань з футболу «Шкіряний м’яч» 2017 року у вікових категоріях U-11 (2006 р.н.). Перемогу голопристанці здобули у серії пенальті.

У іншій віковій категорії перемогу святкувала команда з Нової Каховки

Довідково: Всеукраїнські змагання «Шкіряний м’яч» проводяться серед команд загальноосвітніх шкіл у чотирьох вікових групах (U-11 (2006 гравці р.н.), U-12 (гравці 2005 р.н) , U-13 (гравці 2004 р.н.) та U-14 (гравці 2003 р.н.) в шість етапів.

Перший етап проводиться в загальноосвітніх школах серед команд паралельних класів. На другому етапі (районному, міському та міст обласного значення, об’єднаної територіальної громади) беруть участь збірні команди, сформовані з учнів відповідної вікової групи однієї загальноосвітньої школи або збірні команди у складі учнів декількох сусідніх загальноосвітніх шкіл.

Змагання третього етапу проводяться в зонах серед переможців районних, міських міст обласного значення, об’єднаних територіальних громадах змагань. На четвертому етапі (фінал області) змагаються переможці зональних обласних змагань, які виборють право взяти участь у п’ятому етапі – зональних всеукраїнських змаганнях. Шостий етап проводиться серед кращих команд України – переможців зональних всеукраїнських змаганнях.

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