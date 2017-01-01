Сьогодні в обласному центрі відбулось урочисте відкриття Херсонського відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», який розміщується за адресою: вул. Перекопська, 19.
Основне завдання Центру – підтримка реалізації регіональної політики та реформи децентралізації, покращення надання місцевих адміністративних послуг на користь громадян.
Відкриття такого Центру на Херсонщині стало можливим завдяки підтримці програми «U-LEAD з Європою» та обласної державної адміністрації.
Керуватиме Центром розвитку місцевого самоврядування Оксана Сілюкова, яка більш детально розповіла гостям про роботу Центру й про те, що його фахівці надаватимуть тематичні експертні консультації, методичні рекомендації, а також організовуватимуть навчання з питань стратегічного планування місцевого розвитку для представників новоутворених об’єднаних територіальних громад.
Почесне право перерізати стрічку й урочисто відкрити Центр надали його керівнику – Оксані Сілюковій, директору Департаменту економічного розвитку та торгівлі ОДА Дмитру Бутрію, керівнику групи спроможності «U-LEAD з Європою» Фолькеру Штампе й керівнику Південно-Східного ХАБу «U-LEAD з Європою» Ярославу Перепаді.
Запрошені гості, серед яких були й голови Олешківської, Великокопанівської, Кочубеївської та Виноградівської об’єднаних територіальних громад, взяли участь у «круглому столі» щодо процесу впровадження реформи місцевого самоврядування: ключові здобутки та перспективи розвитку.Дмитро Бутрій у вступному слові зазначив:
«Такі Центри не можуть бути пов’язані виключно з діяльністю влади, до їх роботи необхідно залучати громадськість. Адже реформа децентралізації, яку ми активно впроваджуємо в області, повинна, в першу чергу, забезпечити наших громадян сталим життям».
Пан Фолькер Штемпе подякував організаторам Центру розвитку місцевого самоврядування за роботу та прагнення у вдосконаленні якості життя населення на Херсонщині в ході процесу децентралізації:
«Регіональні центри – це платформи для спілкування й співпраці. Місце, де можна навчитися новому, отримати консультацію і ефективно використати отримані знання на практиці», - зауважив Фолькер Штемпе.
Голови об’єднаних територіальних громад, в свою чергу, розповіли про хід справ у своїх громадах і одностайно виказали думку, що децентралізація і розвиток населених пунктів шляхом об’єднання в громади примножує місцеві бюджети, дає змогу вдосконалювати місцеву інфраструктуру й раціонально використовувати гроші на індивідуальні потреби громади. Але при цьому, потрібно розуміти, що першочерговим етапом становлення ОТГ має бути зміна психології її мешканців, поява позитивного бачення майбутнього розвитку й бажання працювати на користь власної громади.
Як звернув увагу Дмитро Бутрій, обласна державна адміністрація жодним чином не впливала на рішення сільських, селищних рад і міст області щодо об`єднання, навпаки, у будь-якій ситуації завжди готова допомагати й супроводжувати громади в ході утворення ОТГ.
До того ж, громади розраховують на підтримку облдержадміністрації у схваленні й затвердженні власних інвестиційних проектів, які на основі співфінансування можуть реалізовуватися в об`єднаних територіальних громадах за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.
"Процес децентралізації незворотній і невпинний, це державна політика, яка дає змогу людям бути господарями своєї області. Обласна державна адміністрація закликає керівників ОТГ подавати проекти на розгляд Мінрегіону, адже так громади отримують можливість залучати кошти на розвиток власної інфраструктури в більшій мірі", - зазначив директор Департаменту розвитку та торгівлі ОДА Дмитро Бутрій.
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