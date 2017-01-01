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Дитячий майданчик: маленький приклад успіху реформ
Наприкінці цього тижня дитячий садочок № 33 першим серед дошкільних закладів Херсона став володарем сучасного спортивного майданчика зі спеціальним м’яким покриттям.

Дитячий майданчик: маленький приклад успіху реформ

Тепер його маленькі вихованці зможуть більше проводити часу в активних іграх на свіжому повітрі. А це допоможе формуванню у дітей та їхніх батьків мотивації до здорового способу життя - переконана завідувачка дитсадка Агафія Ковальчук.

Вже майже чотири роки заклад працює за методикою видатного німецького педагога Ф.Фрьобеля. Методичний супровід здійснює факультет дошкільної та початкової освіти ХДУ та обласна організація Фрьобельтовариства. А німецькі партнери протягом цих років активно допомагали у створенні відповідної матеріально-технічної бази. Тож сьогодні дитячий садочок №33 ім.Ф.Фрьобеля є одним із найкращих дошкільних закладів міста.

І от наприкінці цього тижня у дитсадка з’явилася ще одна «родзинка» - сучасний спортивний майданчик. На його будівництво були залучені кошти державного бюджету — з фонду регіонального розвитку урядом було виділено 260 тисяч гривень. Долучилася також міська влада.

За словами міського голови Володимира Миколаєнка, місцева влада сьогодні має значно більше можливостей для участі у подібних проектах.

Дитячий майданчик: маленький приклад успіху реформ

«На прикладі цього дитячого садочка ми можемо казати про успіх децентралізації. Завдяки підтримці уряду, наших народних депутатів, тут побудований гарний спортивний майданчик. А місто виділило минулого року близько 800 тисяч гривень на відкриття нової групи, ремонту покрівлі та системи опалення.

Це є дуже показовим прикладом співпраці», - підкреслив міський голова Володимир Миколаєнко у своєму виступі під час святкового відкриття майданчика.

На думку голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва, який також взяв участь у заході, сьогодні дуже важливо, щоб комфортні умови для проживання і розвитку своїх можливостей мали не лише мешканці обласного центру, а й найвіддаленішого села. «Ось це і є сенс децентралізації, цієї надважливої реформи, ініційованою Президентом України», - зазначив він.

Народний депутат України Олександр Співаковський, виконуючи почесну місію відкриття спортивного майданчика, нагадав про відповідальність при прийнятті рішень, які пов’язані з майбутнім. За його словами, коли в 90-х роках дитячі садочки закривалися, а їхні приміщення масово продавалися, ніхто не подумав про завтрашній день. Сьогодні усі ми пожинаємо плоди тієї непродуманої державної політики. Батьки змушені роками чекати у черзі, щоб отримати для своєї дитини місце у дитсадочку.

Дитячий майданчик: маленький приклад успіху реформ

«Сьогодні влада чимало робить для того, щоб цю проблему виправити, бо розуміє: якщо не створювати для людей умови і можливості тут, вони шукатимуть їх в іншому місці. Та ця ситуація має нагадувати всім нам про те, що не можна бути короткозорими, коли йдеться про питання нашого майбутнього. Маємо добре прораховувати наслідки своїх рішень, аби наступним поколінням не довелося потім виправляти наші помилки», - наголосив народний депутат України Олександр Співаковський.

На цьому невеличкому святі у дошкільному закладі були присутні батьки, діти, педагогічний колектив садка у повному складі, а також представники управління освіти міста. А маленькі вихованці із задоволенням показали дорослим гостям усі свої таланти, влаштувавши на новому майданчику яскравий концерт.

Тетяна Іваненко





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