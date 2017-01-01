С июня украинцы смогут ездить в европейские страны без оформления виз. Безвизовым режимом смогут пользоваться украинцы в туристических поездках и по приглашению друзей или родственников. Это шанс увидеть мир большему числу сограждан и убедиться в действии демократических принципов. На Площади Свободы по случаю открытия Дней Европы в Украине подняли флаг Евросоюза. Накануне церемонии стало известно, что Совет ЕС окончательно утвердил безвизовый режим для граждан нашей страны.
«С большим уважением отношусь к европейцам за то, что они ценят свою историю и культуру. Берегут, реставрируют и сохраняют памятники архитектуры. И самое главное – то, как относятся к согражданам, к их качеству жизни. Европа служит примером реализации демократических принципов в государственном устройстве, - уверена секретарь Херсонского городского совета Елена Урсуленко.
- Сегодня безвиз для Украины - это возможность для украинцев расширить кругозор не по книгам, телевидению или Интернету, не по чужим впечатлениям, а воочию узнать, увидеть, прикоснуться к Европе. С другой стороны, и рассказать миру о своей культуре, истории, о настоящей Украине!
Это возможность для нашей молодежи, побывав в европейских странах и возвратившись, начать строить Европу дома. Поэтому безвизовый режим – большая ответственность для нынешней власти, которая должна дальше продвигать реформы, ремонтировать дороги и другие объекты инфраструктуры, чтобы значительно улучшить качество жизни украинцев. С безвизом открываются и новые перспективы для Херсонского международного аэропорта!»
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