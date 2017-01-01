У суботу, 13 травня, відбудеться вирішальна гра ½ фіналу плей-офф Екста-ліги України з футзалу. Херсонський «Продексім» прийматиме Харківський «Локомотив».
Зустріч відбудеться о 12:00 в м. Херсон, у спорткомплексі ХВУФК (вул. Петра Калнишевського 2-а)
Дуже напружена боротьба у цій парі. У першому матчу за рахунку 2:2 в основний час «Продексім отримав перемогу по пенальті. Але другий і третій поєдинки «Локомотив» здобув дві «сухі» впевнені перемоги 6:0 та 2:0, впритул наблизившись до путівки у фінал. Також непросто було і в четвертому поєдинку.
Пропустивши перший гол за п’ять хвилин до завершення, херсонцям вдалося перевести гру у доданий час, в якому «Продексім» був сильніший.
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