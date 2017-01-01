Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"

Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

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Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно: Ми плануємо не тільки зберегти заклади освіти, а й відновити роботу дитячого садочка у Червоноблагодатненській громаді

Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

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Сергій Дяченко: Музеї – це загублені світи з величезною базою ресурсу для цікавого навчання

Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.

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