Кубок Нижньосірогозського району пам’яті земляків - підпільників І. Д. Височина та М. В. Купрія був розіграний 9 травня у фінальному двобої на стадіоні "Скіф" Нижніх Сірогоз між "Хліборобом" (Нижні Торгаї) та "Стартом" (Першопокровка).
Перемогу, а з нею і почесний трофей здобули футболісти "Хлібороба".
"Хлібороб" - "Старт" - 6:2 (3:0). Голи: Т. Мамуладзе, С. Ружицький (2), С. Пушинський, М. Макарчук, О. Черук - Д. Білецький, А. Гусєв.
Кращими гравцями матчу визнані Олександр Черук та Данило Чюрюканов, вони відзначені дипломами та пам’ятними призами.
Перший заступник голови Нижньосірогозської районної державної адміністрації Оксана Полуекто та голова районної федерації футболу Юрій Сердюк вручили фіналістам грамоти та медалі, а володарям кубку - грамоти, медалі та перехідний кубок. Чемпіонат Нижньосірогозського району з футболу розпочнеться 14 травня.
І. Гладун, заст. голови районної федерації футболу
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