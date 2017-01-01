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Співаковський: Рада ЄС остаточно затвердила безвізовий режим для нашої країни
Сьогодні на центральних площах українських міст і містечок замайоріли поряд стяги України та Евросоюзу. Рада ЄС остаточно затвердила безвізовий режим для нашої країни.

Співаковський: Рада ЄС остаточно затвердила безвізовий режим для нашої країни

Урочистості з цього приводу відбулися сьогодні і в моєму рідному Херсоні. Незважаючи на дрібний дощик, на площі Свободи було багатолюдно. Та саме в ті хвилини, коли в небо злетіли обидва прапори, раптом вийшло сонце. І в цьому, думаю, був певний символізм. Адже лібералізація безвізу для України не просто визначна, це - історична подія. Ми нарешті повертаємося в європейську родину.

Справа не тільки в тому, що тепер наші громадяни, молодь, зможуть більше подорожувати країнами Європи (хоча це також важливо, бо чи більше Європа дізнаватиметься про нас, а ми про Європу, тим швидше відбуватимуться інтеграційні процеси). Надаючи Україні безвіз, Рада ЄС визнала: ми сповідуємо одні цінності. І це дійсно так. Демократичні свободи для українців ніколи не були пустим звуком. Ми ніколи не поступалися волею чи особистою свободою заради умовного холодильника. І за цей вибір інколи платили дуже дорогу ціну.

Під час врочистостей у Херсоні ми сьогодні згадали поіменно і Героїв Небесної Сотні, і воїнів АТО, і волонтерів, і усіх інших, хто наближав сьогоднішній день. Ми, народні депутати, влада, вважаю, також зробили свій внесок на законодавчому “фронті”. Було чимало зроблено для того, щоб європейські цінності остаточно утвердилися в нашому житті, і назад не було вороття ніколи.

Наш шлях в був непростим і тернистим. Та сьогодні для нас, українців, з-за хмар нарешті вийшло сонечко. Вітаю нас усіх. Миру усім нам, злагоди і оптимізму! Все у нас вийде!




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