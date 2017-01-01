Старт регулярных водных пассажирских рейсов стал едва ли не самым ожидаемым событием этой весны. Организация этого процесса несколько затянулась из-за долговременного согласования с государственными органами власти, а также необходимости организации надлежащего уровня причальной и береговой инфраструктуры, отмечает пресс-служба компании «Нибулон».Уже в эту субботу, 13 мая, «Нибулон» начинает речные пассажирские перевозки на Николаевщине по маршруту «Вознесенск - Ковалевка - Новая Одесса - Николаев». Рейсы планируется выполнять по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. А на Херсонщине речные пассажирские перевозки начнутся уже 14 мая 2017 по маршруту «Новая Каховка - Херсон - Голая Пристань». Рейсы планируется выполнять ежедневно.м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 55 – м. Херсон, пр. Ушакова – м. Гола Пристань, вул. 1 Травням. Нова Каховка 7:00 м. Херсон 8:10м. Херсон 8:20 м. Гола Пристань 8:50м. Гола Пристань 9:00 м. Херсон 9:30Виконання прогулянкових рейсів (м. Херсон)м. Херсон 16:00 м. Гола Пристань 16:30м. Гола Пристань 17:00 м. Херсон 17:30м. Херсон 18:00 м. Нова Каховка 19:10* Тривалість рейсу може змінюватись залежно від погодних умов.Ориентировочно с 1 июня 2017 г. компания «Нибулон» планирует выполнять и ежесуточные рейсы по маршруту «Николаев - Кинбурнская коса - Очаков». Расписание рейсов будет обнародовано позже.К организации надлежащего уровня причальной инфраструктуры на Кинбурнской косе специалисты компании отнеслись с особой ответственностью. Установление специального плавучего причала для швартовки судов на подводных крыльях позволит не нарушать экосистему и сохранить биоразнообразие Национального природного парка «Белобережье Святослава».Этот плавучий причал является уникальным для Украины: изготовленный из пенобетона, он имеет 100-процентный запас плавучести и непотопляемости. Причал будет установлен в зоне стационарной рекреации на расстоянии от берега ориентировочно 150-170 м с целью обеспечения необходимой глубины для безопасного подхода судна (2,5-3,0 м). К плавучему причала будет подведен подходной мостик, состоящий из металлобетонных конструкций.Приятной новостью станет и то, что проезд на высокоскоростных пассажирских судах «НИБУЛОН Экспресс» будет по карману большинству пассажиров.Такая ценовая политика является проявлением социальной ответственности компании. Как пояснил генеральный директор компании Алексей Вадатурский, это пока социальный проект для «Нибулона», в который не заложено прибыль. Иначе водные путешествия по реке были бы дороже, чем на автобусе, потому что сейчас из-за алогичного украинского законодательство и вопреки здравому смыслу перевозки грузов по воде дороже, чем по железной дороге.Індивідуальний прогулянковий рейс на «НІБУЛОН Експрес – 1», «НІБУЛОН Експрес – 2» (79 посадкових місць; здійснення рейсів на внутрішніх водних шляхах із режимом плавання на морі та річках) 136 дол. США за 1 годину (в грн по курсу НБУ)Індивідуальний прогулянковий рейс на «НІБУЛОН Експрес – 3» (53 посадкових місць; здійснення рейсів на внутрішніх водних шляхах із режимом плавання на річках) 110 дол. США за 1 годину (в грн по курсу НБУ)Билеты можно купить непосредственно на судне.Напомним, что о намерениях возродить водные пассажирские перевозки компания «Нибулон» объявила в конце прошлого года. Осенью «нибулоновский» флот пополнился пассажирскими судами на подводных крыльях (в народе - «ракета») под украинским флагом и с названием «НИБУЛОН Экспресс», а специалисты компании начали изучение и анализ возможностей организации регулярных пассажирских водных перевозок в Украине.