Сьогодні 21 батальйон 56 ОМПБр "Сармат" святкує свою третю річницю.
На святкування приїхали представники влади, волонтери, побратими, і просто друзі.
Було багато привітань і щирих побажань. Заступник голови ХОДА Вадим Чабан привітав бійців зі святом та вручив почесні грамоти голови ОДА і цінний подарунок.
Бійців також вітали голова Чаплинської ОТГ Олексій Фаустов, голова Чаплинської РДА Олександр Бурейко, представники благодійного фонду "Сармат" і друзі батальйону Андрій Немченко, Ілля Туренко, Олександр Пащенко, які подарували ноутбук.
Вітали військових і приїхали з подарунками керівник Центру допомоги учасникам АТО при ХОДА Наталія Возаловська та керівник Центру допомоги військовим, яка також з 2014 року допомагає батальйону Галина Уманець.
А от координатор Центру Оксана Киця і представник ІПЦ "Правовий простір" Альона Фесенко подарували хлопцям гарний настій веселими піснями. По закінченню урочистої частини та концерту військові урочисто підняли Державний прапор України та прапор Європейського Союзу.
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