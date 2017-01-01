Розпочалась подача документів ще на кілька посад до рибоохоронного патруля Азовського басейнового управління | Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
Хочу поблагодарить тех людей, которые начиная с 2014 года участвовали в развитии и запуске херсонского аэропорта


Блоги

Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм


Голова херсонського Укропу запрошує на зустріч з Народним депутатом Купрієм
Виталий Богданов

Запрошую на зустріч з Народним депутатом Купрієм

Далі


Дві Горностаївки


Дві Горностаївки
Бузак Тарас

Я побачив дві Горностаївки...

Далі


«Наша Таня» або українська дитяча книжка?


«Наша Таня» або українська дитяча книжка?
Бузак Тарас

У п’ятницю у школу №27 приходили сучасні дитячі письменники Марина Павленко та Сашко Дерманський.

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



21 батальйон 56 ОМПБр "Сармат" святкує свою третю річницю
Сьогодні 21 батальйон 56 ОМПБр "Сармат" святкує свою третю річницю.

21 батальйон 56 ОМПБр "Сармат" святкує свою третю річницю

На святкування приїхали представники влади, волонтери, побратими, і просто друзі.

Було багато привітань і щирих побажань. Заступник голови ХОДА Вадим Чабан привітав бійців зі святом та вручив почесні грамоти голови ОДА і цінний подарунок.

Бійців також вітали голова Чаплинської ОТГ Олексій Фаустов, голова Чаплинської РДА Олександр Бурейко, представники благодійного фонду "Сармат" і друзі батальйону Андрій Немченко, Ілля Туренко, Олександр Пащенко, які подарували ноутбук.

Вітали військових і приїхали з подарунками керівник Центру допомоги учасникам АТО при ХОДА Наталія Возаловська та керівник Центру допомоги військовим, яка також з 2014 року допомагає батальйону Галина Уманець.

А от координатор Центру Оксана Киця і представник ІПЦ "Правовий простір" Альона Фесенко подарували хлопцям гарний настій веселими піснями. По закінченню урочистої частини та концерту військові урочисто підняли Державний прапор України та прапор Європейського Союзу.




Не нравится: 0, нравится: 0.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 19:25   ::  Посмотрели: 97  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Александр Нойок: "С детства знал, что буду футболистом"


Александр Нойок — украинский футболист, выступающий за минское «Динамо».

Подробнее


Горностаївський селищний голова Дмитро Ляхно: Ми плануємо не тільки зберегти заклади освіти, а й відновити роботу дитячого садочка у Червоноблагодатненській громаді


Дмитро Ляхно - молода, активна людина, амбітний керівник, який знає чого хоче і як цього досягти. Розмовляємо з ним про фінансову децентралізацію, освітянську мережу та майбутнє…

Подробнее


Сергій Дяченко: Музеї – це загублені світи з величезною базою ресурсу для цікавого навчання


Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"