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Держрибагентство посилило контроль за виконанням програм з наукових ловів у Чорному морі
При затвердженні програм для здійснення наукового лову галузеві науково-дослідні інститути мають вказувати типи і кількість рибальських суден, назву і кількість необхідних знарядь лову.

Це визначено п.3 постанови КМУ № 801 від 30.10.2013 «Про затвердження порядку видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання зазначеного дозволу».

Однак, в чинних програмах інститутів є неточності, а саме інформація про знаряддя лову та судна відсутня.

Враховуючи цей факт, Чорноморський рибоохоронний патруль призупинив видачу науковим установам дозволів на проведення ловів у наукових цілях в Чорному морі.

Перший заступник Голови Держрибагентста Володимир Фалей зазначив, що деякі програми наукових інститутів були розроблені тривалий час назад, тож на сьогодні не задовольняють всіх вимог постанови.

Задля посилення контролю за виконанням наукових програм та усунення неточностей в даних документах, в кінці квітня в місті Скадовськ Держрибагентство провело нараду за головуванням Володимира Фалея. На заході були присутні представники наукових установ – керівники ДП ОдЦ Півден НІРО та ІРЕМ. У ході зустрічі їм було надано роз’яснення, які зміни необхідно внести для отримання дозволів.

Метою цього є створення максимально зрозумілих, простих, прозорих програм, які можливо легко моніторити. Ці зміни мають бути винесені та затверджені на засіданні Науково-промислової ради Держрибагентства, яка відбудеться 19 травня.

Після цього органи рибоохорони, а саме Чорноморський рибоохоронний патруль зможе видати дозвільні документи для проведення наукових ловів. Керівник рибоохоронного патруля Чорноморського басейнового управління Євгеній Камінський звернуся до науковців: «З метою забезпечення максимально ефективного контролю прохання в майбутньому надавати графік проведення ловів та сповіщати про це Чорноморське басейнове управління за добу до виходу на лов по телефону, електронною поштою або іншим зручним способом».




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Вчера, 18:08   ::  Посмотрели: 63  





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