9 травня секретар міської ради Олена Урсуленко, депутат міської ради Дмитро Іванов, член виконкому міської ради Дмитро Харланов та співробітники автомобільного холдингу «Автопланета» традиційно приймали особливих гостей – ветеранів Другої світової війни. Десять років тому колектив «Автопланети» започаткував добру традицію: щорічне привітання зі святом ветеранів Суворовського району Херсона.



«Щиро дякуємо Вам, наші дорогі ветерани, за мирне небо над головою, за можливість бути щасливими і вільними людьми. Адже так важливо ваше вагоме слово, ваші уроки мужності для нашої молоді»,- подякував ветеранам Дмитро Іванов, генеральний директор холдингу «Автопланета».



Для учасників та дітей війни було підготовлено святкову програму. Ветерани були раді зустрічі, адже з кожним роком їм все складніше збиратися разом. Вони згадували молодість, не приховуючи емоцій, співали фронтові пісні і вітали один одного з 72-річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



Зі словами великої вдячності звернула до ветеранів і секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко: «Шановні наші переможці! Саме Ви силою духу, працею, самовіданністю, бажанням жити у мирі, крок за кроком йшли до перемоги, жертвуючи собою на передовій і в тилу. Так, у нашій країні йде війна, не менш жорстока, не менш страшна, бо гинуть люди, гинуть кращі сини України!



І Ваш подвиг, Ваша перемога, шановні ветерани, є прикладом для нас, для наших воїнів, як потрібно виборювати мир і незалежність заради майбутнього України і нашого народу. Здоров’я Вам, благополуччя, якнайбільше люблячих сердець поруч та мирного неба над головою. Хочу подякувати колективу «Автопланети» за організацію таких зустрічей, адже спілкування ветеранів і молоді важливе сьогодні, є взаємно збагачуючим, необхідним для розбудови незалежної України».



По закінченні свята кожен захисник отримав пам’ятний подарунок.



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