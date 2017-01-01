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На Херсонщині урочисто підняли Державний Прапор України та Прапор Європейського Союзу
Сьогодні Радою Міністрів Європейського Союзу ухвалено остаточне рішення про скасування візових вимог для громадян України.

На Херсонщині урочисто підняли Державний Прапор України та Прапор Європейського Союзу

Херсонщина відзначила цю важливу подію для всієї держави урочистим підняттям Державного Прапора України та Прапора Європейського Союзу на площі Свободи.

Сотні студентів, молоді, активних громадських діячів, військовослужбовців, волонтерів та Герої – воїни АТО зібралися, щоб привітати один одного не просто з відкриттям кордонів до країн ЄС, а з появою нових можливостей, шляхів розвитку, обміну досвідом. Адже, перш за все, запровадження безвізового режиму – це поява перспектив для молоді – майбутнього України.

Разом із головою громадської організації ветеранів АТО «Українська єдність», учасником бойових дій Ігорем Кравцем та учасником тридцятих та тридцять перших літніх Олімпійських ігор, срібним призером двадцять сьомої Всесвітньої літньої Універсіади 2013 року, бронзовим призером чемпіонату світу та срібним призером чемпіонату Європи 2014 року, Заслуженим майстром спорту України з легкої атлетики Андрієм Проценко голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв урочисто підняли Державний прапор України та Прапор Євросоюзу як символ вільного європейського вибору України.

Прапори майорітимуть на головній площі Херсонської області саме для того, щоб нагадувати всім про те, що розвиток і розквіт нашої держави залежить від кожного громадянина окремо і від усіх разом як єдиного народу.

Продовжилося відзначення ухвали рішення про запровадження безвізу в країни Європейського Союзу урочистою ходою до Меморіалу Героїв незалежної України, де мешканці області вшанують тих, хто поклав свої життя за Свободу і мир в нашій державі.

Саме про європейську Україну мріяла молодь «Революції на граніті». Саме заради європейського вибору України відбувалась «Помаранчева революція». А «Революція Гідності», яка розпочалась виносом прапорів України і Європейського Союзу на Майдан Назалежності, вже остаточно показала вибір українців.

Урочисте підняття Державного Прапора України та Прапора Європейського Союзу у Херсоні:






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