Украинские звезды 90-х – группа «Степ» - завершали, 9 мая, праздничную концертную программу, посвященную Дню Победы в г.Шостка.
В Шостку «Степ» приехал в расширенном составе – с эффектной подтанцовкой. Девушки-танцовщицы появлялись на сцене в различных образах. Например, кабанчика, уточки…
Если учесть, что на улице было + 7, то «Степ» однозначно зажег. Херсонцы «заставили» танцевать публику. Выйдя на сцену, один из основателей коллектива Сергей Василенко поздравил шосткинцев с Днем Победы: «Перемога буде завжди за нами, бо ми, українці, найсильніші». «Степ» спел, как старые, проверенные временем, хиты, так и новые песни, которые публика еще не слышала.
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