Свої туристичні продукти і пропозиції туроператорам країни 19-21 травня презентують представники природних парків та біосферних заповідників, 6 з яких знаходиться на території області.
З метою розширення туристичного сезону на Херсонщині з весни і до пізньої осені на IV Таврійському туристичному конгресі будуть представлені варіанти екскурсій та цікаві туристичні продукти, які будуть направлені на популяризацію відпочинку на території природоохоронних об’єктів у перелік яких входить Джарилгацький, Азово-Сиваський та Нижньодніпровський національні природні парки, Олешківські піски, біосферні заповідники Чорноморський та Асканія-Нова.
Заходи з підготовки до туристичного конгресу були обговорені сьогодні під час наради в облдержадміністрації, яка пройшла під головуванням заступника голови ОДА Євгена Рищука за участі представників природоохоронних об’єктів, голів РДА та директора громадської організації «Агенція регіонального розвитку таврійського об’єднання територіальних громад» Павла Ярмія.
Павло Ярмій зазначив, що Херсонщина знаходиться на третьому місці по кількості природоохоронних об’єктів, які не поступаються унікальністю та першістю об’єктам Закарпаття.
«Враховуючи попит на еко-туризм в Україні існує необхідність розвивати наш багатий природний потенціал та популяризувати його не тільки серед українських туристів, а й іноземних», - розповів Павло.
Наразі, вже 19 травня на IV Таврійському туристичному конгресі представники туристичного активу Херсонщини вже зможуть презентувати свої туристичні продукти та взяти участь у ділових зустрічах, обмінятись досвідом, відвідати роботу демонстраційних та бізнес-майданчиків.
Також взяти участь у інформаційно-презентаційних турах з демонстрацією туристичного пpодукту природоохоронних територій Херсонщини, екологічного та активного туризму, історико-культурної спадщини і фрагментів Таврійського винно-гастрономічного туру.
Не нравится: 0, нравится: 0.