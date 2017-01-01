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Недобросовісні орендарі не дають мешканцям Херсонщини укласти нові договори
Земельні питання для мешканців Херсонської області завжди були й залишаються актуальними, що ми можемо бачити зі звернень до херсонського офісу Мережі правового розвитку, що діє на базі ХОО КВУ. Як завжди, в центрі уваги недобросовісні орендарі, які хочуть нажитися на правовій неграмотності орендодавців.

У Білозерському районі є товариство, яке ще протягом 2006-2008 років уклало з громадянами договори оренди на 10 років вперед. Але, як розповіли наші клієнти, за останній рік воно не розраховується з орендодавцями в розмірі, визначеному договором. Крім того, цей орендар не хоче звільняти земельні ділянки, хоча договір вже закінчився, шукає якісь підстави, щоб його продовжити.

Таким чином, громадяни не можуть почати співпрацю з новим орендатором, який готовий платити орендну плату, яка більш ніж у 2 рази більше - не 1,5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік, а 4%. Але, звісно, нове підприємство не може і не хоче взяти в оренду земельні ділянки, поки у їх власників не вирішені стосунки з попереднім орендарем.

«Люди звертаються до нас, і ми їм готуємо позовні заяви до суду про стягнення орендної плати та повернення земельної ділянки. Ці позовні заяви вже подані. Про результати розгляду буде додатково повідомлено», - прокоментував юрист херсонського офісу МПР Олександр Токаленко.

Херсонський офіс Мережі правового розвитку працює на базі Херсонської обласної організації Комітету виборців України. Безоплатна первинна права допомога надається за проектом «Організація сталої системи безоплатної первинної правової допомоги в місті Херсоні» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».




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