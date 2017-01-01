7мая на стадионах "Виктория" (Молочное) и "Колос" (Хлебодаровка) Чаплынского района был проведён первый розыгрыш Кубка ОТГ (Объединенных Территориальных Громад) Херсонской области. Организаторами соревнований были разосланы приглашения для участия всем вновь образованным ОТГ Херсонщины. На приглашение откликнулись 7 команд:
1. ОТГ Аскания Нова (Чаплынского р-на) 2. ОТГ Григорьевка (Чаплынского р-на) 3. ОТГ Чаплынка 4. ОТГ Хрестовка (Чаплынского р-на) 5. ОТГ Кочубеевка (Высокопольского р-на) 6. ОТГ В. Копани (Цюрюпинского р-на) 7. Колос Хлебодаровка (Чаплынского р-на). Команды были разбиты на две группы:Группа А
1. ОТГ Аскания Нова
2. ОТГ Григорьевка
3. ОТГ Кочубеевка
4. ОТГ Хрестовка
(игры проходили на стадионе "Виктория" села Молочное).
ОТГ Аскания Нова-ОТГ Хрестовка - 0-2
ОТГ Григорьевка-ОТГ Кочубеевка - 0-0
ОТГ Аскания Нова-ОТГ Кочубеевка - 2-2
ОТГ Григорьевка-ОТГ Хрестовка - 0-1
ОТГ Аскания Нова-ОТГ Григорьевка - 3-2 (по ходу встречи уступали 0-1,1-2)
ОТГ Кочубеевка-ОТГ Хрестовка - 1-1
П Н П М О
1. ОТГ Хрестовка 2 1 0 4-1 7
2. ОТГ Аскания Нова 1 1 1 5-6 4
3. ОТГ Кочубеевка 0 3 0 3-3 3
4. ОТГ Григорьевка 0 2 1 2-4 2 Группа Б
1. "Колос" (Хлебодаровка)
2. ОТГ Чаплынка
3. ОТГ В. Копани
(игры проходили на стадионе "Колос" села Хлебодаровка)
"Колос" - ОТГ В.Копани - 2-2
"Колос" - ОТГ Чаплынка - 1-0
ОТГ В.Копани - ОТГ Чаплынка - 3-0
П Н П М О
1. ОТГ В.Копани 1 1 0 5-2 4
2. "Колос" (Хл.) 1 1 0 3-2 4
3. ОТГ Чаплынка 0 0 2 0-4 0 Полуфинал
ОТГ Аскания Нова - ОТГ В.Копани - 3-0 (с. Молочное)
"Колос" (Хл.) - ОТГ Хрестовка 0-1 (с. Хлебодаровка)
за 3-4 места
ОТГ В.Копани - Колос (Хл) 2-1 (с. Молочное) по ходу встречи уступали 0-1 Финал
ОТГ Аскания Нова - ОТГ Хрестовка - 0-1
Первым победителем Кубка ОТГ Херсонщины стала команда: ОТГ Хрестовка ( Чаплынского р-на). В состав ОТГ Крестовка входят следующие населённые пункты Чаплынского р-на: Крестовка, Долинское, Новонатальевка, Шевченково, Надеждовка.Футбол Херсонщини
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