7мая на стадионах "Виктория" (Молочное) и "Колос" (Хлебодаровка) Чаплынского района был проведён первый розыгрыш Кубка ОТГ (Объединенных Территориальных Громад) Херсонской области.1. ОТГ Аскания Нова (Чаплынского р-на) 2. ОТГ Григорьевка (Чаплынского р-на) 3. ОТГ Чаплынка 4. ОТГ Хрестовка (Чаплынского р-на) 5. ОТГ Кочубеевка (Высокопольского р-на) 6. ОТГ В. Копани (Цюрюпинского р-на) 7. Колос Хлебодаровка (Чаплынского р-на).1. ОТГ Аскания Нова2. ОТГ Григорьевка3. ОТГ Кочубеевка4. ОТГ Хрестовка(игры проходили на стадионе "Виктория" села Молочное).ОТГ Аскания Нова-ОТГ Хрестовка - 0-2ОТГ Григорьевка-ОТГ Кочубеевка - 0-0ОТГ Аскания Нова-ОТГ Кочубеевка - 2-2ОТГ Григорьевка-ОТГ Хрестовка - 0-1ОТГ Аскания Нова-ОТГ Григорьевка - 3-2 (по ходу встречи уступали 0-1,1-2)ОТГ Кочубеевка-ОТГ Хрестовка - 1-1П Н П М О1. ОТГ Хрестовка 2 1 0 4-1 72. ОТГ Аскания Нова 1 1 1 5-6 43. ОТГ Кочубеевка 0 3 0 3-3 34. ОТГ Григорьевка 0 2 1 2-4 21. "Колос" (Хлебодаровка)2. ОТГ Чаплынка3. ОТГ В. Копани(игры проходили на стадионе "Колос" села Хлебодаровка)"Колос" - ОТГ В.Копани - 2-2"Колос" - ОТГ Чаплынка - 1-0ОТГ В.Копани - ОТГ Чаплынка - 3-0П Н П М О1. ОТГ В.Копани 1 1 0 5-2 42. "Колос" (Хл.) 1 1 0 3-2 43. ОТГ Чаплынка 0 0 2 0-4 0ОТГ Аскания Нова - ОТГ В.Копани - 3-0 (с. Молочное)"Колос" (Хл.) - ОТГ Хрестовка 0-1 (с. Хлебодаровка)за 3-4 местаОТГ В.Копани - Колос (Хл) 2-1 (с. Молочное) по ходу встречи уступали 0-1ОТГ Аскания Нова - ОТГ Хрестовка - 0-1Первым победителем Кубка ОТГ Херсонщины стала команда: ОТГ Хрестовка ( Чаплынского р-на). В состав ОТГ Крестовка входят следующие населённые пункты Чаплынского р-на: Крестовка, Долинское, Новонатальевка, Шевченково, Надеждовка.